NISAM KLASIČNA KEVA! Goca Tržan otkrila šta se dešava u njena 4 zida, ovako joj se ponaša naslednica!

Pevačica Goca Tržan važi za ženu od stila i uvek se pojavi u odevnim kombinacijama koje ostavljaju utisak i koje se pozitivno komentarišu.

Kako je priznala, njena ćerka je ne sluša kada je odabir garderobe u pitanju, pa su se nedavno jedva složile oko Leninog odabira toalete za maturu.

- Ja sve što sam joj predložila ona je prevrtala očima i rekla: "Ne dolazi u obzir", međutim onda smo našli nešto što se dopada i meni i njoj i mislim da joj je važno moje mišljenje, ali je u tim godinama kad se malo opire potpuno instinktivno, prirodno, biološki i normalno... - priznala je Goca.

Kada je u pitanju vaspitanje njene ćerke Lene Goca smatra da je uspela da je izvede na pravi put, a sve uz pomoć svog muža Raše.

- Mislim da svako od nas ko ima decu treba da zna da se dete vaspitava od prvog dana i da već negde do dvanaeste, trinaeste godine šta ste uradili uradili ste, posle toga se samo na dobar temelj gradi nešto, tako da smo se moj muž i ja potrudili da Lena do trinaeste godine bude lepo vaspitana, da bude socijalno inteligentna, pristojna, da poštuje autoritete, ali takođe i da bude svoja, da poštuje sebe i da ume da se bori za sebe, mislim da je to jako važno - tvrdi pevačica.

foto: Kurir televizija

Goca smatra za sebe da je savremena mama, te tako Lenino društvo voli da ćaska sa pevačicom kada se skupe, a čak joj traže i savete.

- Deli sve sa mnom, meni je to mnogo važno, najluđe je što klinci misle da mi u ovim godinama baš ništa ne znamo i da mogu da nas fortaju kako oni hoće, tako da je ja puštam da misli da me ona vrti i onda mislim da ima dovoljno poverenja u mene da može da sačeka i da mi kaže ono što joj se dešava i da me pita za savet, njene drugarice me pitaju za savet i njeno društvo najviše na svetu voli kod nas da bleji i ja kad dođem kući ona me tera da idem, a deca me zovu da ostanem sa njima i onda je tu stalno sukob interesa. Njeni drugari obožavaju sa mnom da provode vreme, jer ja nisam klasična keva, malo sam otvorenija, savremenija, možda umem malo bolje da ih razumem nego njihovi roditelji i verovatno tako isto gleda moja ćerka na njihove roditelje - ispričala je Goca u emisiji "Grand news".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

01:54 GOCA ŠAULIĆ NAKON 3 GODINE ILEGALE OTVORILA DUŠU Udovica pokojnog pevača otrila EVO KAKO JE SKUPILA SNAGU DA NASTAVI BEZ ŠABANA