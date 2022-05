POLICIJA GA VEZALA LISICAMA I U GAĆAMA ODVELA U LAZU! Goca nikad iskrenije o Marinkoviću, SPASILA GA SMRTI: Bio je kao ŽIVOTINJA

Pevačica Goca Tržan progovorila je o najgorim momentima u životu i otkrila da je bivšem suprugu Ivanu Marinkoviću spasla život kada je zbog upale mozga i nekontrolisanog ponašanja završio u duševnoj bolnici.

Iako su tada prebrodili krizu s ozbiljnom bolešću, ubrzo nakon toga su se razveli jer se otac njene jedine ćerke Lene odao porocima.

Goca je ispričala kako je uopšte uplovila u brak s Marinkovićem. Pre njega imala je dugu vezu, a upravo zbog tog muškarca ostala je bez menadžera i nije radila godinu dana.

- Taj čovek je ostao upamćen po "Koncertu za jednu osobu" 2002, kada je sklonio karte nekoliko dana nakon što je objavljen koncert, to je bio poklon meni, kao ženi, neko me želeo na taj način, to je nešto moje i to ne može niko da mi uzme. Posle smo bili četiri godine, ja sam se osećala kao kraljica. Tad sam izgubila menadžera, a dobila ljubav. S Ganetove (menadžer, prim. aut.) strane su počele opaske po medijima da sam ja znala sve, meni se život raspao tada, nisam radila godinu dana, bila sam očajna i vratila sam se s pesmom "Haljina" i sve je krenulo opet kako treba - priča Tržanova.

- Ta njegova bolest je encefalitis, odnosno upala mozga, zbog koje se on u tim situacijama ponašao kao životinja i nije mogao da kontroliše postupke. Ispadala mu je hrana iz usta, red reči u rečenici mu se pomeša. Bukvalno sam mu spasla život tada, on kao ranjena životinja, muli, opirao se, tad sam dojila, kada je došla Hitna, i policija ga je morala odvesti zbog manifestacije bolesti. Vezali su ga lisicama i u gaćama izveli, policija je rekla da je za "Lazu", da ga vode tamo, ta bolest ostavlja nenormalne posledice, bio je na aparatima, kao u komi - otvorila je dušu pevačica u emisiji "Preživeli" i ispričala kako je tek posle nastupio pakao zbog kog je morala da ostavi prvog supruga, te da je imala sreće što je srela drugog supruga Radomira Rašu Novakovića:

- Nisam htela u rijaliti da ne pravim budalu od sebe, bila sam svestrana, vodila emisije... Htela sam da glumim, da zaradim svoj novac. Bila sam spremna na sve ishode, gladna sigurno ne bih bila, znala sam da okopam njivu, pomuzem kravu, odrastala sam na selu kod babe i dede, sve sam naučila, a i kroz fakultet - pohvalila se pevačica.

- Posle svega nisam mogla da živim s nekim ko pije, kocka, mada i nisam znala ništa o tome, htela sam da popravim to sve, on nije imao kapacitet da svari mene i moju energiju, zato je bio nesrećan sa mnom, nisam u fazonu zato da je on kriv, oboje smo jer sam ja sipala pet litara vode u ovu malu čašu, koja nije mogla to da primi, preliva... Iako smo se dogovorili da bude bez medija, želeo je možda osvetu, i dalje sam, 11 godina posle, maltretirana, ja mogu da kukam sad, ali opet bih sve isto zbog ćerke. Ona je oplemenila mene u svakom smislu, sad ima 15 godina i vrlo je pri sebi. Ivan je njoj samo biološki otac. Onda smo dobile Rakija našeg, koji je voli, nekad kažem, više nego ja. Čak želi da studira produkciju jer je videla od Raše.

