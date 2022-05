IVAN MARINKOVIĆ IMA ĆERKU I SINA KOJE NE VIĐA, A ŽELI JOŠ JEDNO DETE: Bivši rijaliti igrač progovorio o prinovi, ONA mu je podrška

Bivši rijaliti igrač Ivan Marinković otkrio da sa ćerkom Lenom, koju je dobio u braku sa Gocom Tržan nema kontakt, što mu jako teško pada. Međutim, za to, kako kaže nije kriva njegova bivša žena, a onda je priznao i da želi treće dete.

- Jednostavno, neke stvari su se dešavale u prethodnom periodu mog života, i ostavile traga na sve. Ne mogu da krivim ni sebe jer nikome nisam ništa nažao učinio, osim što sam bio gde jesam i radio to što jesam. Ovo su posledice. Ja sam strpljiv i svestan sam svega. Čekam. Svaki normalan čovek bi se loše osećao u mojoj situaciji, da sa svoje dvoje dece nema relaciju kakvu bi voleo. Žao mi je što je tako, ali neću da kukumavčim i patetišem. Ne volim da pričam o tome kako se osećam i šta radim - rekao je Ivan Marinković za Svet,a prenose mediji i dodao:

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Kad je ćerka u pitanju, neke stvari su se desile. Verujem u bolje sutra, verujem da će sve doći na svoje. To što ne učestvujem u njenom odrastanju, nije moj izbor. Postojala je priča o neplaćenim alimentacijama, to je najveći deo moje krivice, međutim to sam sve regulisao. To je moja obaveza kao oca, i tu nema spora, dileme, to tako treba. Lena će sada da napuni 15 godina, odrasla je devojka. Spreman sam i po treći put da budem roditelj. Jelena i ja smo skoro četiri godine zajedno. Sa njom pričam o svemu. Kad su deca u pitanju, tu mi je podrška za sve. Jelena i ja radimo na tome, i nadamo se da ćemo se uskoro ostvariti kao roditelji - zaključio je Marinković.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Svet

Bonus video:

00:39 Hoćeš li da čestitaš bivšoj? Pogledajte kako je Ivan Marinković reagovao na pitanje o svadbi Miljane Kulić