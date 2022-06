KRISTIJAN GOLUBOVIĆ SNIMA REP PESMU SA GRUPOM IZ NEMAČKE?! Nakon podviga sa Ribljom Čorbom i Elitnim Odredima PONOVO ŠOKIRAO

- Znate kako ja sam se pokazao na mnogim poljima, mada nemam ni zanimanja za njih. Na primer pozovu me neki bitni reperi da im gostujem i ja im to i uradim. Ja sam opšte komunikativan sa svima i to mi zameraju moji bližnji. Ne možeš ti sa prosjakom na ulici i direktorom CISCA da budeš na ti. Međutim moja duša je takva da je otvorena za sve dok ne prekrše zakon poštovanja. E onda je moja narav takva da izađe iz mene i pokaže bes u afektu - rekao je Golubović.

foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Kristijan je već imao iskustva sa muzikom pa tako se njegovim promuklim glasom započinje i završava se pesma „Džek i čivas“ rep grupe „Elitni odredi“. To opet i nije neka novost u njegovoj biografiji, budući da je još početkom devedesetih sa Borom Đorđevićem otpevao pesmu „Kamenko i kremenko“.

- Nekada su me Elitni odredi zvali, pa Bora Čorba. Recimo 1993. godine Bora me je pozvao i rekao niko u gradu ne sme da peva o ratnim profiterima. Naljutiće se Arkan i misliće da je upućeno na njih. Pitao me je da li bi mogao da otpevam tri strofe. Rekao sam mu da bih mogao za 30.000 maraka i čovek mi je to dao. Pesma se zvala Kremenko i kamenko. Do Farme niko nije znao, u Zadruzi se malo pustila, a danas ne zna 50 ljudi za to moje. Ja nisam jurio Čorbu, nisam tražio da se bavim muzikom niti sam se guzio da uđem u tu sferu. Jednostavno me ljudi traže - rekao je Golubović.

Voditeljku Milicu Marković interesovalo je da li Golubović ima i danas neke ponude u sferi muzike. On je potvrdio i otkrio da je to jedna rep grupa iz Nemačke koja ga želi u svojoj novoj pesmi.

- Danas me recimo traži jedna jaka rep grupa iz Nemačke da otpevam neke strofe malo na srpskom malo na nemačkom - rekao je Golubović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:30 Kristijan i Kristina saznali pol bebe