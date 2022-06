DRAGE KOLEGE, SVI VI TO ODLIČNO ZNATE! Milica se obratila estradi, u 6 stavki opisala zbog čega je trebalo da joj stanu na STRANU!

Pevačica Milica Pavlović prozvala kolege koje nisu javno stale u njenu odbranu povodom sukoba sa Anom Nikolić oko pesme.

Neki su joj pružili podršku naknadno, dok su je drugi surovo isprozivali, na šta im je ona sada odgovorila putem Instagrama.

"Samo da pojasnim još neke stvari. S obzirom na to da se kompletna situacija ne stišava i da do mene stalno dolaze najrazličitije izjave, komentari i da vidim da veliki broj mojih koleginica uopšte nije razumeo suštinu, osećam obavezu i imam želju da zbog njih i same publike samo objasnim još nekoliko stvari", navela je Milica, pa nastavila da niže stavke:

1. Ni sama nisam reagovala kada je procurio demo – mislila sam da je slučajno. Svima nam se dešavaju greške.

2. Moja reakcija je usledila nakon što sam videla da neko želi da prisvoji moju pesmu, eksploatiše je, peva je na nastupima sa drugačijim tekstom, najavljuje nastupe sa svojom DEMO verzijom, najavljuje je kao svoju novu pesmu, čeka da se napiše druga strofa (koja već postoji?!), a zatim dolaze informacije da postoje planovi da MOJA PESMA u toj demo verziji drugog izvođača bude zvanično izdanje jedne producentske kuće i da drugi izvođač bez ikakvih zakonskih prava čak snimi spot za nju. (I sve to bez obzira što je pesma uredno kupljena, zavedena i ima svog vlasnika, ekranizovana i objavljena).

3. Autori su bez ikakve sumnje javno stavili do znanja da je pesma uredno kupljena i plaćena, te da sam ja jedini izvođač koji ima pravo na nju. Dakle, nema nikakve sumnje da je došlo do neke greške, da je pesma duplo plaćena, da su prava na pesmu ustupljena drugim izvođačima - zaključak: niko nikome nije oteo pesmu. Pesma ima samo jednog vlasnika. Pesma pripada jednoj osobi. ZAKONSKI.

4. Podršku na ličnom nivou nisam očekivala. Nije mi važno da neko kaže da sam ja u pravu. Oduvek se sama borim za sve što želim, ulažem zadnji atom snage u ovaj posao i u skladu sa tim i očekujem rezultate. ALI! Ovo nije situacija koja se samo mene tiče. Smatram da je negde dužnost svakog od nas da ne dozvolimo da se ovakve stvari u našem poslu NORMALIZUJU. Ne mogu da prihvatim da bi bilo ko od nas dozvolio da postane normalno da bilo koji kolega/koleginica snimi album, snimi spotove, uloži ogroman trud, rad, snagu, novac u projekat, i da je normalno da neko ko je pre njega snimio demo za pesmu koja postane hit pomisli da je skroz okej da objavi svoj demo i pokuša da prisvoji pesmu samo zato što je hit. To nije moja LIČNA BORBA, već naša ZAJEDNIČKA BORBA da svi zajedno, bez obzira na naša lična mišljenja, probleme i sukobe, ipak postavimo pravila i granicu šta su neki moralni, etički i poslovni kodeksi. I šta se NE RADI. Nikada. Nikome.

5. Da, situacija se "slomila" na meni. Ponavljam, nisam očekivala da bilo ko stane u moju zaštitu, već da ljudski zajedno pošaljemo poruku publici, ali i svim budućim pokušajima ovog tipa - da se to ne radi. Priznajem, jesam impulsivno odreagovala, jer nisam mogla da shvatim da u momentu kada se poteglo ovako ozbiljno pitanje oko kodeksa ponašanja u NAŠEM poslu - niko nema komentar. I još misli da treba da bira bilo kakvu stranu. Ovde strane nema. Ispravno je jedino da niko od nas nikada ne bi pokušao da prisvoji na takav način nešto što mu ne pripada. I to je sve što bi bilo ko od nas očekivao kada se desi ovakva situacija, jer ja negde verujem da se svi trudimo da ispred svega budemo dobri i pošteni ljudi. I ogromno hvala kolegama koje su razumele moj apel i shvatile da je reč o tome da je ne dopustimo da se bilo ko od nas tako ponaša.

6. Odlično me svi poznajete. Nikada nisam uperila prst u kolege, ne gradim karijeru na skandalima, prepucavanjima i ako nemam o nekome da kažem nešto lepo, radije prećutim. I to drage kolege svi vi odlično znate. Od mene ste mogli samo da očekujete podršku i lepu reč, nikada nož u leđa. Oduvek sam se trudila da budem maksimalno fokusirana i posvećena onome zbog čega svakog od nas publika i podržava i voli - da snimam pesme, spotove, nastupe. Da opravdam to poverenje koje imam od strane publike, jer moje primarno zanimanje jeste pevačica. I želim da od mene uvek dobiju maksimum i da znaju da je za mene ZAPOVEST da povezanost sa njima cenim, poštujem i uvažavam. I tako će i ostati.

