CELA ESTRADA BILA NA SVADBI ĐANIJEVOG SINA, A KIJA KOCKAR NE! Pevačica nikad oštrija: Druže se samo kad se PLJUJU! Ne bih ni došla

Pevačica Kristina Kija Kockar podelila je na svom Instagramu pitanje koje je dobila u jednom intervjuu, a koje se tiče Đanija i veselja povodom svadbe njegovog sina na koje Kija nije bila pozvana.

Kako je upitana da li je pozvana na svadbu i da li se druže kao nekada, Kockareva je vrlo oštro odgovorila na ovo pitanje.

- Nije me zvao. Na estradi se druže samo kada se međusobno pljuju, a pošto ja nisam deo toga, ne pripadam tu, nisam pozvana. Uostalom, postoji još jedna stvar zbog koje ne bih došla, ali to je između nas. Kako seješ, tako žanješ. Đanija i dalje poštujem i drago mi je što je bio deo moje pesme. Ta mi je jedna od omiljenih - odgovorila je na pomenuto pitanje Kija, a onda je i na stori na Instagram postavila baš ovu duetsku pesmu i stavila svima do znanja da protiv kolege zaista nema ništa.

Nakon ove izjave, za "Republiku" su se oglasili Đani i njegova supruga Slađana Trajković, koji su na njene reči krako i jasno imali da poruče:

- Poštujemo i mi nju, evo biće još jedna svadba pa će biti pozvana - rekla je Slađa, a Kija se nakon toga oglasila:

- Slađa je izjavila da imaju i oni poštovanje za mene i slažem se i treba da bude tako jer ne vidim da sam zaslužila bilo šta manje od toga. Međutim, zaista mi ne treba pozivnica jer ne idem na svadbe inače, i to već godinama, tako da ništa lično. Srećno, svakako, mladencima.

