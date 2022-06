VELIKA ISPOVEST ČEDE ČVORKA O KARIJERI, ESTRADI I RIJALITIJU: Šaban je za mene pecaroš, pišem knjige od 1999, Maja je sama OTIŠLA!

Kantautor i osnivač grupe Luna Čedomir Rajičić poznatiji kao Čeda Čvorak radio je s pevačima pop i folk muzike, a posebno je ponosan na saradnju i druženje s pokojnim Šabanom Šaulićem.

Čeda Čvorak je u velikoj ispovesti za Republiku ispričao kako muzičku legendu prvenstveno pamti kao čoveka s kojim je ćaskao o pecanju, pa tek onda kao folk zvezdu.

- Prva asocijacija na Šabana mi nije pevač, već pecaroš. Mi smo bili komšije u Krčedinu na vodi. Nekoliko dana pre nego što je nastradao sedeli smo na nekoj promociji i sat vremena pričali o štapovima za pecanje i mašinama. Svi su nas čudno gledali, kao da smo dve budale. Danas, kad prođem pored tog mesta na kojem je on znao pecati satima i satima, jeza me prođe i ja ga se sećam kao čoveka s Dunava, pa onda kao pevača - priseća se Čeda preminulog kralja folka i nastavlja:

- Imao sam s njim jedno iskustvo iz studija koje se ne viđa često. Od 21 sat do pet ujutro sam menjao tekst dok se njemu nije svideo. Samo je jednom čuo i celu pesmu otpevao je u jednom dahu. Radio sam Šabanu pet ili šest pesama, Ljubi Aličiću jedan album, njegovom sinu Dejanu takođe. Šabac je leglo narodnjaka, a u Loznici sam 1998. u studiju upoznao Maju Marković. Ona je tada, kao učenica drugog razreda srednje škole, pobegla sa časova da mi otpeva prateće vokale za pare. Tako je počela s radom popularna Luna.

On je priznao da je sa Majom njegova muzička grupa postigla najveći uspeh, a za odnose s njom ni sam ne zna zašto su poremećeni jer su se, kako tvrdi, rastali kao ljudi, da bi ona nakon mnogo godina otkrila da mu je ipak nešto zamerila.

- Lunin najveći hit "Drugarice" je bio na prvom mestu u ovom delu Evrope, a na drugom Santana s hitom "Marija". Niko nam nije verovao kad su u Sloveniji objavili te rang-liste. Luna nikad nije radila tezge, svadbe, punoletstva, nije bilo bakšiša. Ja sam postavio ta pravila. Bili su to koncerti, klubovi, diskoteke, kupi se karta, dva sata pevamo i to je to. Nikad nismo imali neprijatne situacije. U pevačice sam ulagao sve i živeo sam za to, sa Majom se desio najveći uspeh - priča muzičar i dodaje:

- Maja je otišla samovoljno iz grupe. Bilo je raznih naslova, ali sve same laži. Nije bila neko ko se mogao prevariti, ona je bila instalacija grupe i do poslednjeg trenutka ispoštovana je svakim dinarom. Jedna TV kuća je pokušala, kad ju je ugostila u emisiji, da sa mnom, kao iznenađenjem, možda iznedri naš novi početak, neki koncert ili nešto slično, ne znam, ali ona je napustila studio čim me je ugledala. "Dobri smo, ali ne toliko da budemo zajedno u istoj emisiji", to su bile njene reči, nakon čega je na društvenoj mreži napisala status: "Ko drugom jamu kopa, u nju upada", e pa da ja njoj sada poručim: "Majo, niko ti nije kopao nikakvu jamu, bilo je sve ljudski i pozitivno, dabogda meni kopali tako jamu kao što su tebi kopali, ja posebno, sve je bilo afirmativno, ako je neko drugi imao neki zlu nameru, to je do njega". Ako sam uradio nešto loše za 16 godina rada s njom, trebalo je da mi kaže, ako sam prekršio zakon, postoje procesi, zašto nisam u zatvoru?! Kunem se bogom da njoj i njenom mužu, mom muzičaru, nisam učinio ništa loše, samo dobro.

- Kao 15-godišnjak svirao sam rok igranke, tad sam objavio i prvu ploču s grupom Sveža krv, a onda mi je umro otac od leukemije i tad mi se svet srušio kao kula od karata. Tad sam od okorelog rokera završio u kafani, svirajući narodnjake, a pre toga sam dva puta ušao u kafanu. To je za mene bilo strašno. Plakao sam i skidao narodnjake. Imao sam vrhunsku rok opremu koja nije bila adekvatna i morao sam da je prodam da bi kupio novu. Svaki dan sam sanjao kako ću da zbrišem iz tog sveta. Onda sam radio svašta, imao nekoliko privatnih radnji, video-klubove, kafić i tražio način da izađem iz tih tezgi. Rekao sam supruzi da moram ponovo da sviram, kupio sam studijsku opremu i gledao u nju kao tele u šarena vrata. Platio sam ljude da me obuče i onda je sve počelo - priseća se Čvorak početaka.

S Lukasom sam zakopao ratnu sekiru - S kolegama sam u dobrim odnosima, ispadi s Lukasom, koji me napao na protestima muzičara, davna su prošla vremena, to je voda odnela, što se kaže. Pisalo se za Eru Ojdanića, ja sam super sa Erom, nikad nismo imali nikakav problem - tvrdi Čeda. foto: Nenad Kostić

- Pisac sam od 1999. godine, objavio sam pet knjiga, član sam udruženja književnika, a trebalo je da budem profesor istorije umetnosti, a eto, bog je imao druge planove, videćemo da li ću penziju ostvariti kao pisac ili muzičar. Lakše mi je da napišem knjigu nego pesmu, ma koliko to zvučalo čudno. Pesma mora napraviti uspeh, knjiga ne mora. Na promociji knjige dođe 20 ljudi i bitno je ko dolazi, a kao muzičaru, nije bitno ko dođe na koncert, već da dođu u što većem broju - objašnjava muzičar.

- Hteo sam da napustim muziku, da zaključam radnju i kažem: "To je to". Korona me ugasila kao slavsku sveću. Onda je naišla Dunja, s kojom sad radim. Već nastupamo, spremamo singl, videćemo, priča Čeda o daljim planovima i osvrće na učešće u rijalitiju:

- Bio sam u "Farmi" 17 dana, ušao sam kada je narodni poslanik diskvalifikovan jer je gađao Bakija B3 cepanicom i promašio. Danas bi rekli: "Pa, kako je promašio", znači sve se promenilo otada. S nekim kolegama sam bio super, a posle "Farme" nismo progovorili. To je kao zabavljanje i brak, jedno je viđanje, a drugo je kad ste u četiri zida, onda se ljudi pokažu u pravom svetlu. To je cirkus, a ljudi vole cirkus. Kad očekujete najviše osude, pokažu se babe i tetke koje podržavaju najveće ku**etine.

