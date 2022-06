KARLEUŠU ĆE JEDNA STVAR UBITI! Izvorinka Milošević NIKAD ISKRENIJE o Jeleni, mnogi mislili da su u SUKOBU a OVO JE ZAPRAVO ISTINA

Izvorinka Milošević našla se davno u ulozi tajanstvenog člana žirija "Zvezda Granda" gde je imala manji sukob sa pevačicom Jelenom Karleušom.

foto: Kurir televizija

Izvorinka je u emisiji "Sceniranje" objasnila da ona nije u sukobu sa Jelenom Karleušom i da je ona divna i emotivna osoba.

- Jelena Karleuša je malo zazirala jer sam je malo jače potkačila, mada je ona najbezazlenija od svih tamo. Emocije će je ubiti do kraja, ona je divna osoba i užasno emotivno osoba. Ja sam bila veliki prijatelj sa njenom majkom i imam prema Jeleni posebnu emociju. Jelena je rođena u pogrešno vreme, mesto i sa pogrešnim ljudima. Da je rođena negde na Zapadu, napravila bi svetsku karijeru. Ona ni iz čega napravi nešto - rekla je Izvorinka.

foto: Kurir televizija

Za Karleušu Izvorinka kaže da izgleda svetski, ali smatra da će je "emocije" ubiti.

- Ma ona izgleda svetski, ona sve to upakuje. Tako kako peva i kako upakuje, ne može joj niko ništa. Svidelo se to nekome ili ne, ona je posebna persona. Samo će je emocije uništiti. Mislim da će je emocije ubiti jer ih ima mnogo, a to nije dobro - rekla je pevačica.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:54 IZVORINKA ŠOKIRANA POSLE SAZNANJA O BAKŠIŠU DUŠICE GRABOVIĆ: Kada je spomenula cifru nastao muk TOLIKE PARE U ŽIVOTU NISAM VIDELA!