DRAŠKO I JA SMO RASKINULI VIRTUALNO! Tanja Savić priznala da se više ne čuje sa Stanivukovićem: Već je našao devojku!

Pevačica Tanja Savić dotakla se afere "venčanica" kada je nedavno na društvenoj mreži Instagram okačila fotografiju sva u belom i označila Banjaluku, te su svi aludirali da se udala za gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Ona je priznala da joj je cilj bio da poremeti javnost.

- Jeste bio cilj da poremetim celu javnost. Sve je bio marketing za moju novu pesmu. Sve radim u hodu, živim u trenutku, takva sam. I kad pitam nekog sa savet, poslušam, ali na kraju uradim kako ja želim. Jesu me novinari zezali, rešila sam da im malo uzvratim. Obukla sam venčanicu, probala da vidim kako je, pošto nisam nosila na svom venčanju, bilo je samo građansko venčanje, u crkvi se nisam venčala. Da ste me pitali da li priželjkujem to pre deset godina, rekla bih da, sada me je to prošlo. Mislim da sam prerasla to - ističe Tanja.

Tanja je u razgovoru priznala da više nije u kontatku sa Stanivukovićem i da su prekinuli odnos.

foto: Premijera vikend specijal

- Pozdravljam ovom prilikom Draška, nismo više u kontaktu! Raskinuli smo virtualno (smeh). Trajalo je sve to godinu dana. Da li smo se čuli taj dan kad sam okačila sliku u venčanici, bolje da ne pričam dalje... Uglavnom, kad imamo neku komunikaciju, to je u granicama kulture, ali prestali smo. Našao je on devojku već, sigurna sam, ali treba da ima svoj mir - otkriva Savićeva, pa dodaje:

foto: Premijera vikend specijal

- Lepo je imati nekog, a nemaš ga, i taj neko te uopšte ne smara, ne pravi ti tenziju, ne pravi ti pritisak, nije s tobom, a opet svi ti čestitaju. Interesantno, zaista. Nikome nisam zamerila ništa, prosto sam takva osoba, nemam to u sebi i nisam zlopamtilo. Sve ja to pustim neka ide kako ide, opet kažem, živim u trenutku - priča Tanja kroz smeh u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Premijera vikend specijal

Kurir.rs/K.Đ.

