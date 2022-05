TANJA SAVIĆ PROGOVORILA O TAJNOJ UDAJI U BANJALUCI: Priznala da li je kontaktu sa Draškom Stanivukovićem: OPEKLA SAM SE...

Pevačica Tanja Savić vratila se iz Minhena gde je nastupala, a je pred milionskim auditorijumom otkrila sve o udaji o kojoj se toliko pisalo proteklih dana.

foto: Printscreen/Instagram

- Toliko sam umorna, nisam spavala. Moramo malo da držimo ljude u neizvesnosti. Veruj mi da nemam pojma šta je on rekao, nismo u kontaktu, stavila sam to jer me svi zezaju za njega i to je izazvao najbolje moguće reakcije - kaže Tanja Savić, pa otkriva sve o novim planovima:

Priznaje da su mnogi njen potez sa venčanicom i tagovanjem Banjaluke dočekali na nož, a evo kako se ona nosi sa tim:

- Ljudi zameraju, ali ne možemo narod promeniti. Ja uvek radim kako se meni radi. Opekla sam se mnogo puta u životu. I dalje tako funkcionišem, to sam ja, nikog ne slušam, ljudi su tu da komentarišu. Najvažnije je šta ja mislim i moja publika. Zaista sam srećna - zaključila je Tanja Savić u emisiji "Premijera Vikend specijal".

foto: Printscreen/Paparaco lov

Kurir,rs/M.M.

