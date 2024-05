OTAC NIJE DOŽIVEO DA ME VIDI KAO TRENERA PARTIZANA! Emotivni Albert Nađ se obratio javnosti: Bio sam igrač, najmlađi kapiten...

Novi trener Partizana, Albert Nađ, po prvi put od imenovanja za šefa stručnog štaba crno-belih obratio se medijima.

Klub iz Humske će u četvrtak od 17 časova dočekati Vojvodinu u okviru trećeg kola plej-ofa Superlige Srbije, a Nađ je konferenciju za medije počeo emotivno.

- Želeo sam da postanem trener Partizana, ali ne možeš da biraš momenat, nego kad traže odnosno zahtevaju od tebe da dođeš i probaš da napraviš nešto za ekipu. Igor je činio sve što je mogao. Ovaj posao je specifičan, kofer je spakovan kod vrata, rezultati te drže. Onog momenta kad nemaš rezultate, ljudi iz kluba te zamole da ideš. Najveću odgovornost imam prema ocu koji je 1987. godine poslušao moje srce koje mi je reklo da idem na crno-belu, a ne crveno-belu stranu Topčiderskog brda. Bio sam igrač, najmlađi kapiten, reprezentativac. Otac nije doživeo da me vidi kao trenera Partizana - počeo je priču Nađ, pa nastavio:

foto: Starsport/Srđan Stevanović

- Sve se izdešavalo brzo, imali smo četiri poraza. Ljudi koji vode klub smatrali su da je potrebno nešto promeniti. Nadam se da će igrači reagovati, da su spremni i svesni da nam je TSC prišao na četiri boda. Imamo mnogo teških utakmica do kraja sezone. Igrači moraju da promene nešto, oni su izvođači radova, mi smo njihov servis. Malo su u psihološkom padu, ali su profesionalci i svi zajedno kao klub moramo da izađemo iz ove situacije.

Dodao je i da je dobio veliki broj čestitki:

- Mnogo prijatelja pod znacima navoda me je tzvalo d ami čestita. Spreman sam da sasluišam sve kritike, sa svima ću razgovarati za koga mislim da je bodronameran. Verujem pre svega u sebe i svoje saradnike, verujem u tim, jer smatram da imamo potencijal da zadržimo drugo mesto. Da ne objašnjavam šta znači drugo mesto. Dok je Igor vodio, uvek sam iznosio svoja mišljanja i ideje kako da dođemo do rezultata. Tako i sad od saradnika očekujem da budu iskreni i kažu sve što misle. Ako vide nešto što može da nam donese rezultat, moraju da mi kažu. Ako mi ne govore, znači da nisu fokusirani i da nisu za timski rad - rekao je novi trener Partizana, a zatim se osvrnuo i na plan igre njegovog tima:

- Znam šta navijači vole i zahtevaju, ali Partizan će igrati na rezultat. Neće to na momente biti ni lepršavo ni lepo. Možda se nekom nije svidela Igorova igra, ali niko ne može da mu zameri, jer je davao sve od sebe. On voli Partizan, dete je Partizana. Možda mu je smetala emocija, pa nije mogao da donese neke odluke u pravom trenutku. Pokušaćemo da osvojimo drugo mesto i što više pobeda u pet utakmica.

foto: Starsport©

Dotakao se i igračkog kadra:

- Bio sam sa igračima pre podne, nisam po imenovanju. Ne možemo tu mnogo da promenimo. Imamo i kadrovskih problema. Lično verujem u svakog igrača u timu. Ne delim ih na mlađe i starije, već odlične i manje odlične. Da li možemo da pogrešimo? Sigurno. Da li ćemo grešiti? Sigurno. Ali pokušaćemo greške da svedemo na minimum. Problem odbrane rešavamo od napada. Od TSC-a smo bili...pa možda i bolji u odbrani. Natho je odradio odličan posao. Igrali smo dobro, ali nismo bili opasni u napadu. Moraćemo da budemo dobri i u odbrani i u napadu. Nisam još odlučio koji tim će izaći protiv Vojvodine. Imamo i Severinu, ako bude spreman počeće, ako ne bude spreman, neću ga stavljati ni na klupu. Meni su igrači potrebni potpuno spremni. Imam pet utakmica, svestan sam ako ih ne pobedim, ne mogu da budem ovde. Igrači su moji saborci. Moramo svi da ispunimo sve zahteve. Njapre ja, a onda oni. Moramo da damo sve od sebe, znanje, energiju. Ako sve damo, a izgubimo iz bilo kog razloga, kad se završi 90 minuta moramo da stisnemo ruku protivniku, a krivca tražimo u sebi.

Govorio je i o suđenju:

- Pošto znam da ćete me posle utakmica pitati da komentarišem sudijske odluke, evo sad ću da kažem - ništa ne možemo da učinimo, stvarno ništa ne možemo da učinimo ni da utičemo, a vi imate dovoljno slobode da iskomentarišete sve te situacije ako ih bude. A ja da trošim energiju na to - neću.

foto: Starsport©

Istakao je da je i njegova porodica sa nestrpljenjem iščekivala vesti o preuzimanju Partizana.

- Supruga se ne razume u fudbal i ne prati. Ali kad god sam se pojavio sa vrata, ćerkica je pitala - tata, šta ima novo? Ovih dana su bile pod stresom. Ipak, ne prate fudbal, imaju druga interesovanja i to mi prija, jer kući ne pričam o fudbalu. Ipak, srećne su zbog mene, a meni su one najvažnije i ja sam srećan kad su one srećne.

Pričao je i o trenerima sa kojima je sarađivao:

- Ugledam se samo na sebe. Ne mogu nikog da kopiram. Anćeloti je za sebe, Klop je za sebe, Milojević je za sebe... važno je da izgradim svoj stil, po kojem ću biti prepoznatljiv. Radio sam sa izuzetno mnogo velikih trenera. Od Osima, preko Tumbakovića, Vermezovića, Luis Aragonesa, Radomira Antića. Od svakog sam pokupio nešto. Ako bi trebalo da izdvojim jednog, to bi bio Luis Aragones. Ali svako je imao nešto izuzetno.

foto: Starsport©

Za kraj, govorio je Nađ i o zdravstvenom stanju ekipe:

- Imamo problema sa povredama, ali ekipa koja sutra izađe na teren pokušaće da pobedi ekipu koja je u svom piku. U poslednje vreme igraju dobro, imaju dobre rezultate i dići će motivisani na naš stadion. Pokušaćemo sve da učinimo da izađemo kao pobednici. Neće biti lako, jer Vojvodina igra trenutno najbolje od svih superligaških ekipa, u najboljem je svom momentu - zaključio je on.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:41 Nađ sa igračima ispred svlačionice