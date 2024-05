FINALE LIGE EVROPE 2028. GODINE U BEOGRADU! Predsednik Vučić otkrio: Sve smo dogovorili, daćemo narodu da izabere ime stadiona!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas pri početku izgradnje Nacionalnog stadiona da će se finale UEFA Lige Evrope igrati 2028. godine u Beogradu.

"Biće 52 hiljade gledalaca, dogovorili smo sa Čeferinom i Lakovićem, hvala UEFA, dogovorili smo da 2028. godine da se igra finale Lige Evrope u Beogradu. Daćemo narodu da izabere ime, ja sam mislio Srbija, nek smisle...", rekao je Vučić i poručio da će stadion biti od 20 hiljada tona čelika.

"Sve mora da bude završeno do 1. decembra 2026. godine. Gledali smo sve stadione u Evropi. Mislimo da može da bude najlepši, a sigurno je u tri najlepša. Koji su uz njega? Ima mnogo lepih stadiona... Od većih, najlepši su stadion Real Madrida, naš je lepši od Vemblija, od Alijanc arene... Lep je i stadion Intera i Milana 'San Siro'. Ne znam koji još, možda novi Espanjolov, ali to je mali stadion od 30 do 35 hiljada stadiona", naglasio je predsednik Srbije.

