VOZIO JE BESAN AUTO, DOK SU DECA IŠLA BUSOM NA TRENINGE! Kako je PROPAO najveći talenat Srbije? BIZARNI ZAHTEVI MAJKE vukli ka DNU

Nekada najveći talenat Crvene zvezde i srpskog fudbala uopšte, Filip Janković, završio je svoju profesionalnu karijeru u 29. godini života.

Debitovao je za Zvezdu sa samo 16 godina i šest meseci, predviđali su mu blistavu karijeru. Govorili da je "novi Piksi", biser kakav se ne rađa često. Nažalost, usledilo je veliko razočaranje. Umesto velike karijere usledio je pravi košmar.

Debitovao je kod trenera Roberta Prosinečkog, u utakmici protiv letonskog Ventspilsa (7:1). Mnogi su verovali da će ostaviti veliki trag u crveno-belom dresu, međutim, bio je to samo jedan od tri nastupa za crveno-bele. Odlučio je da ode u inostranstvo i njegova karijera otišla je u potpuno drugom smeru.

Otišao je u Parmu, zatim i Kataniju, ali u Italiji nije uspeo da ostavi dubok trag. Igrao je i za Domžale, za Ekstremaduru iz španske treće lige, Triglav, Iliriju, Podgoricu i na kraju za Laktaše. Nakon još jedne neuspešne sezone u drugom rangu fudbala u Bosni i Hercegovini odlučio je da okonča svoju neslavnu fudbalsku priču.

foto: Saša Pavlić

Jednom prilikom, u podkastu "Alesto" Janković je govorio o svojoj karijeri i tom prilikom istakao da nije mogao da izdrži ogroman pritisak. Tvrdio je da je bio ucenjen od svog matičnog kluba Crvene zvezde.

- Tada nam je kuća bila kao železnička stranica, to su bili agenti i oni koji su hteli da budu agenti, slali su neke ljude. To je već bilo neprijatno, ne znaš već ni ko je to, samo ti se pojave na vratima i kažu "imam da ti ispričam šta je rekao taj klub za Jankovića" i mi smo to slušali... Posle desetog čoveka smo se već pitali šta se dešava. Mi nismo razmišljali o odlasku, a dolaze da pitaju da odem. Zovu me igrači Zvezde i pitaju za mene, a ja stvarno ne znam o čemu se radi - počeo je ispovest Janković.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Otkrio je da sa nekim stvarima jednostavno nije mogao da se izbori.

- Počeli su pritisci da prihvatim jednu ponudu ili ništa od mog igranja. Mnogo ljudi oko nas, a niko da mi da pravi savet... Roditelji me pitaju i ja kažem samo želim da igram za Crvenu zvezdu i to mi je bio cilj. Izađem ispred zgrade, a prvi čovek koji me vidi me izvređa da ja želim pare, da želim ovo... Ja se zaprepastio i vratio kući. Ušao sam na Internet i pročitao sam šta se piše o meni. Zvali su moje roditelje na sastanke da prihvatim ponudu agenta, odnosno investicionog fonda, a mi smo uporno govorili ne. Provlačilo se kroz medije i pravili sliku od mene da ja tražim novi ugovor, veće pare i šta ti ja znam.

Navodno, Zvezda je za njega imala opciju - uzmi ili ostavi.

- Rešio sam - raskinuo sam ugovor jer su mi rekli da potpišem to što oni hoće ili neću igrati. Mom treneru je bilo naređeno da ne igram ni za moju generaciju i tada mi je prekipelo i raskinuo sam ugovor sa Zvezdom da bih mogao da odem i da me ne zadržavaju više. Nisu mi dali da igram, skoro da i ne treniram. Kao slobodan igrač sam otišao u Parmu i eto... - ispričao je Janković.

foto: Dado Đilas, Starsport/Srđan Stevanović

O sunovratu Jankovićeve karijere u jednom razgovoru za Kurir govorio je i poznati menadžer Zoran Stojadinović, koji je bio njegov agent na početku karijere.

- Da li je bio ucenjivan od strane Zvezde? Ne znam... Ne bih rekao. Dok je bio sa mnom, naprotiv, bio je od Zvezde tretiran kao njeno blago. Baš onako kako je i zasluživao. Jer... Janković u to vreme jeste bio najveći talenat u Srbiji. Šta se desilo od momenta kada se odvojio od mene, stvarno ne znam - počeo je priču za Kurir Zoran Stojadinović i nastavio:

- Video sam odmah da to ne može da izađe na dobro. Kad se oko maloletnog deteta pojavi 20 menadžera, kad počnu se menjaju, nude kule i gradove... To niko ne može da izdrži. Ni Mesi, ni Ronaldo! Pa, njih dvojica su skoro ceo život sa jednim menadžerom. Mislite li da je to slučajno? Nije!

Zoran Stojadinović se prisetio odnosa sa Filipom Jankovićem i njegovom majkom Ljiljanom.

- Kada je Janković potpisao prvi ugovor sa Crvenom zvezdom, mislim da je imao 15 godina. Bio je kod mene u agenciji. Sve je bilo normalno, dok njegova majka nije počela da šuruje sa svim živim menadžerima. Prvi ispad napravila je kada je otišla kod Milana Ćalasana u Pariz, na njegov poziv. Sklopila je sa njim neku vrstu dogovora. Kupila je sinu auto i to beli terenac. Da li je bio BMW ili Audi Q7, više se i ne sećam. Imao je registraciju na kojoj je pisalo "Filip" i sa njim je dolazio na treninge. Tada je još na snazi bio zakon da maloletno lice može da vozi...

Ubrzo je Zoran Stojadinović shvatio da je višak.

- Odlučio sam da je najbolje da se tada raziđemo, jer je majka počela da postavlja pred mene neke nerealne uslove... Mislio sam da se u početku šali, meni je to bilo simpatično. Kasnije sam video da je đavo odneo šalu. Rekoh već, živeo sam u Španiji, ali sam zbog njega često dolazio u Srbiju. Majka je počela da preteruje, umesto najboljih patika, kopački i garderobe, tražila je hotele u Kanu i Monte Karlu. Kažem joj, Ljiljo polako! Polako sa hotelima. Ne znam, šta je bilo. Filipova majka je obrazovana žena, advokat po struci. Sve je posle otišlo u krajnost, a mali nije mogao da sve to iznese i nažalost tako je prošao, kako je prošao.

Poznati menadžer je tada izjavio da je Filip Janković izabrao put koji je vodio u sunovrat.

- Dok je on vozio taj besni auto, njegovi vršnjaci su išli busom na treninge. Pa, sad vi zaključite... Janković jeste bio najtalentovaniji klinac iz te čuvene Zvezdine generacije 1995, ali je po meni bio pravi primer kako roditelji uništavaju vlastito dete.

Kurir sport/J.M.

BONUS VIDEO:

01:45 ZVEZDA I PARTIZAN IGRAJU HUMANITARNU UTAKMICU! Sećanje na stradale iz Dubone i Malog Orašja: Evo ZA ŠTA se prikuplja novac