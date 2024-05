"RAZOČARAN SAM, OVO JE DEBAKL, IGRAČI SU NEPOŠTENI" Reči legende Partizana koje ODJEKUJU: Ne dolazi 20.000 ljudi svaki dan u halu!

Košarkaši Crvene zvezde pobedom protiv Partizana u Beogradskoj Areni 82:76 osvojili su titulu šampiona ABA lige ukupnim rezultatom 3:0 u finalnoj seriji. U analizi utakmice i uopšte serije pozvali smo bivšeg igrača Partizana Gorana Grbovića da nam sa stručne strane da njegovo viđenje i analizu svih dešavanja u tri utakmice.

- Jednostavno Partizan je bio daleko od nivoa koji je potreban da se osvoji liga. Bez energije, utakmica je bila kulminacija, gde se videlo da Partizan nije ušao sa potrebnom energijom, jer nisu imali hemiju kao i tokom poslednjih mesec dana. Praktično od onog ispadanja iz Evrolige.

Ovaj rezultat je proizvod svega toga. Ja derbi shvatam lično, ako domaći igrači lično nisu shvatili derbi onda ne znam šta da kažem. Zvezda je igrala sa mnogo većom željom. Sferopulos je to vodio pametno, sa domaćim igračima. Mislim da su nadigrali Partizan u odbrani, ali je činjenica da ako nemaš hemiju da ne možes ni da pogađaš šuteve niti bilo šta - počeo je bivši reprezentativac Srbije.

Nakon samog duela preovladava mišljenje da su igrači crveno-belih više želeli pobedu od svog protivnika.

- Pa to je evidentno. Ja stalno kažem, derbi ako ne shvatite lično, to je već ozbiljan problem. Mislim da stranci to razumeju i ne razumeju. Neki da neki ne. Da je to posao, mislim da je kod Zvezde bilo više od posla. To je ono što je mene iznerviralo u svemu tome. Ta posvećenost mora da bude 200%, ako neko odigra 201% onda neka pobedi utakmicu. Nisu spremno ušli u duel pred domaćom publikom, koja je bila fantastična.

Znate kako, ako vi date 200% i to se vidi publika Vam nikad neće zviždati. Partizan je juče odigrao kilavo, bez ideje. Kada pogledate statistiku stranaca Pantera, Ledeja, ne govorim ovde o novcu već o onom što treba da rade, dolazimo do toga da oni to nisu uradili onako kako treba. Nepošteno su odigrali ja to tako vidim, jer 3:0 je mnogo.

Nemamo mi A licencu, pa da kažemo " E ne zanima nas prvenstvo". Ne, jako nam je bitno. Beo obzira na to, svaki derbi je bitan, svaki je pečat tvoje karijere, bar moje je bio. Ako neko misli da je to surovi profesionalizam, onda to nema veze s mozgom. Ne dolazi 20, 30 hiljada ljudi svaki dan, oni hoće da vide zašto su platili kartu da bi gledali finale, za mene malo razočaravajuća igra - jasan je bivši igrač Granade.

Posle meča povela se priča da je Janis Sferopulos nadmudrio Željka Obradovića taktički. Legendarni igrač crno-belih se slaže sa tom tvrdnjom.

- Kad je 3:0 kako nije nadigrao. To je matematika, nema potreba da dokazujemo. Ova treća utakmica koja je bila najteža za Partizan. On je fantastično pripremio meč, čvrsta odbrana, dugačak napad. Zvezda sebi nije dozvolila da ulazi u "run and gun" sa Partizanom. Juče je završnica bila takva da nije bilo ideje - rekao je iskusni košarkaš.

Još jednom je istakao način, želju i pristup igri koji po njegovom mišljenju nije bio adekvatan od strane crno-belih.

- Ja stalni pričam o želji, nema opravdanja. Pričam o načinu na koji treba da se predstavite pred svojom publikom u najvažnijoj utakmici sezone. Meni je derbi najvažnija utakmica i u Evroligi i u domačem takmičenju. Jednostavno obrukali su se pred svojom publikom. Da mi čovek od 170 cm Jago Dos Santos da 19 poena iz reketa.

To je neverovatno, bukvalno neinteligencija, tu trener ne može da pomogne, ako vi dozvolite da on uđe u reket i da niko ne reaguje onda tu nema pomoći. Ovo je debakl. Debakl u smislu da igrači nisu bili spremni za nešto ovako veliko. Ne znam ni kad će biti spremni ako nisu sad.

Makar domaći igrači da su povukli. Ni klupa Partizana nije mnogo doprinela. Anđušić ništa, Kaboklo sporadično, Smailagić onako. Indisponirani skroz, znate kad imate želju možete da grešite. Praktično niko od igrača nije odigrao ništa, osim Ponitke. On dečko igra na taj način - istakao je košarkaš rođen u Dečanima.

Nakon ispadanja u Evroligi i ne ulaska u plej-in i gubitka ABA lige neminovno je da na kraju sezone usledi ozbiljan rez.

- Pa dobru tu ima mnogo stvari. Čeka se odluka Evrolige, da se vidi ko će dobiti taj vajlkard. To će se znati jako brzo. Veliki je ulog. Ja znam da smo mi jedni od najozbiljnijih kandidata za fajnal-for 2027. godine, ali ja znam da Evroliga ima problem sa 2025.

U Barseloni ne može da se održi, Francuskoj neće dati zbog Olimpijskih igra, a ostale zemlje su nebezbedne. Bio bi presedan stvarno da nam daju i 2027. i 2025. Ja to gledam malo sebično, jer bi onda 2027. jedna od naših ekipa bi mogla da napadne to u Beogradu što bi bila najveća moguća stvar - rekao je popularni "Grba".

