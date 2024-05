SLAVNOJ GLUMICI MUŽ JE POSLAO OVU POTRESNU PORUKU, A ONDA SE DESIO HOROR: Sada je otkrila detalje pisma i RAZLOG TRAGEDIJE (FOTO)

Pre nešto više od dva meseca, 13. marta, muž engleske glumice i rijaliti zvezde Tine Malon oduzeo je sebi životu u 42. godini. Pol Čejs bio je 19 godina mlađi od Tine, a par je bio u braku od 2010. i imaju 11-godišnju ćerku Flejm.

Glumica je nedavno otkrila zašto je njen pokojni suprug digao ruku na sebe, rekavši da je Pol godinama imao probleme sa mentalnim zdravljem i da ga je mučio posttraumatski stresni poremećaj zbog vojne karijere, odnosno vojne službe u Belizeu, Iraku, Afganistanu i na Foklandskim ostrvima.

Tina Malon je dodala i da je sa mužem provela sasvim "normalan dan", pre nego što je on izvršio samoubistvo. Otkrila je i da su joj te kobne noći stigle Polove SMS poruke, ali tek nekoliko sati nakon što ih je on poslao.

"Njegove poslednje poruke poslate su oko 4 sata ujutro, ali ja imam stari telefon i nisu mi odmah stigle. Kada su konačno stigle, policija je već bila u mojoj kući i saopštili su mi vest da ga više nema", ispričala je ova 61-godišnjakinja za "Mirror".

Glumica je otkrila i kako glasi srceparajuća poruka koju joj je suprug poslao te noći: "Žao mi je što sam te ostavio, osvetlila si mi život svaki put kada bih te video. Žao mi je. Tina, molim te, oprosti mi i jednog dana srešćemo se ponovo, kada se preseliš ovde kod mene. Volim te i posetiću te kada nađem način. Žao mi je, ljubavi moja, kroz ceo ovaj haos, bila si ta koja je moj život činila savršenim. Doći ću i posetiti tebe i Flejm. Molim te, oprosti mi".

"Pol nije mogao da nađe izlaz"

Slavna Engleskinja istakla je da je Čejsu dijagnostikovan PTSP pre tri godine i da veruje da je do toga došla jer je "svedočio užasima rata". Ona je sada pokrenula dobrotvornu fondaciju "Paul’s Flame" koja pomaže ljudima u krizi.

foto: Profimedia

"Kada bi se napio, buncao bi o danima u vojci i ja bih mu rekla: 'Imaš depresiju, imaš probleme zbog onoga što si video'. On bi to ignorisao i odgovarao mi je: 'Kako ću dobiti posao ako je to tako?'. Ali, ovo je čovek koji je služio svojoj zemlji i spašavao živote. Na kraju je priznao da ima problem, ali su stvari otišle predaleko. Nije mogao da nađe izlaz", bila je iskrena Malon.

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

Bonus video:

01:12 Muškarac na naplatnoj rampi kod Preševa ranio ženu i izvršio samoubistvo pred policajcima