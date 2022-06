REKLI JOJ DA IDE U ZATVOR, SRUŠIO JOJ SE SVET! Pevačica doživela ogromnu neprijatnost: Krenula na nastup, usledile SUZE I PANIKA

Pevačica Nela Bijanić pre nekoliko godina doživela je neprijatnost kada je krenula na nastup u Sarajevo, ali je granična policija zaustavila i odvela na ispitivanje.

Ona je otkrila da je tada bila šokirana situacijom koja joj se desila.

- Došla sam na aerodrom sva naprelitana dama, bunda, sve pršti,šljašti i pita mene carinik gde idem i gde radim, ja sve odgovorim i on mi kaže da krenem sa njim u drugu prostoriju gde su nastavili da me ispituju i me slikaju kao u filmovima. Ja sam ih pitala da li je skrivena kamera, međutim nije bilo tako - počela je priču pevačica gajeći nadu da će je ubrzo pustiti.

- On mi je rekao da neću moći da nastavim put, da ću da prenoćim u zatvoru na aerodormu i da će SIPA doći po mene sutra - prisetila se nemilog događaja.

foto: Printscreen

Ujutru su došli inspektori do nje, a kada je čula njihov razgovor doživela je šok.

- Inspektor je pitao u koji će zatvor da me stave i moj ceo svet se srušio. Toliko sam počela da plačem, nisam bila vam sebe i nisam uošte čula da je rekao da se šali - ispričala je Nela koja je otkrila da joj se ovo desilo zato što je postojao neki problem oko njenog bosanskog pasoša i prebivališta, ali da je na kraju sve proteklo u najboljem redu.

- Ja sam neko ko često pravo iz auta ide na nastup, ali tog dana me je Bog pogledao i krenula sam dan ranije u Sarajevo - kaže ona.

foto: Printscreen Grand Magazin

