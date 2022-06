UHVATILA MUŽA I LJUBAVNICU USRED AKCIJE! Lepa Lukić izbacila ženu napolje: Molila me da joj dam odeću, oterala sam je GOLOG*ZU!

Poznata je priča da je Lepa Lukić uhvatila nekadašnjeg supruga, menadžera Vladu Perovića u preljubi, o čemu je i otvoreno govorila, a budući da je on danas u braku sa Suzanom Perović, mnogi su pomišljali da je kraljicu narodne muzike prevario upravo sa njom.

Suzana je jednom prilikom progovorila o ovome i otkrila da li je u pitanju ona ili neka druga ženska osoba.

"To sam baš čula, da su bile neke izjave kada sam izašla iz rijalitija, da sam ja ta žena koja je uhvaćena u toj preljubi. Ne! Na žalost ili na sreću onih što su tako mislili, nisam to ja. Bila sam isuviše mlada kada su oni bili u braku, imala sam nekih 12 godina kada su se venčali, koliko znam iz Vladinih priča. Tako da ja to nisam, to je neka druga osoba u pitanju. Naravno, ja to ime neću izgovoriti jer ne volim o tome da pričam, to nije ni deo mog života i nisam učestvovala u tome i nemam pravo da prozivam tog nekog", objasnila je ona.

"Da li je Lepa to izjavila ili ne, ne znam, ali verovatno je imala razlog zašto je to izjavila i to se definitivno ne odnosi na mene", rekla je tada.

Lepa je pre nekoliko godina ispričala kako se to dogodilo, ali nije želela da otkrije o kome se radi.

"Rekla sam da idem na deset dana u inostranstvo da pevam. Odvezao me je do aerodroma... Cmok, cmok. Ja k'o bajagi odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kad su se raspremili u spavaćoj sobi. Nju sam izbacila napolje onako gologuzu! Molila me da joj dam odeću, a ja joj nisam dala. Posle sam joj bacila garderobu niz stepenice i oterala je napolje", ispričala je jednom Lepa za Kurir.

