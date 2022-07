MIRKI VASILJEVIĆ MUKA KAD JOJ SPOMENU UDAJU! Glumica otkrila pravu istinu braka s Vujadinom, a za ZBRKU opet kriv fudbaler

Mirka Vasiljević danima je glavna tem zbog navodne udaje za fudbalera Vujadina Savića s kojim je više od deset godina i ima četvoro dece.

Opštu zbrku napravio je upravo sportista kada je objavio zajedničku fotografiju na kojoj razmenjuje nežnosti sa suprugom, a u komentarima je na „venčanju“ čestitao poznati dizajner čiju je haljinu Mirka u tom trenutku nosila. Da situacija bude zabavnija, njih dvoje su bili gosti na veselju zajedničkih prijatelja, a na stolu ih dočekala kartica sa njihovim imenima, ali zajedničkim prezimenom - Savić.

- Ne volim da dajem izjave u trenutku kada moja karijera nije tema, niti da produbljujem priče koje nemaju veze sa istinom, ali evo da konačno stavim tačku na spekulacije da smo se venčali. Bili smo na proslavi gde su svi gosti dobili kartice sa svojim imenom i prezimenom, pa tako i nas dvoje. Samo što je na mojoj pisalo Vujadinovo prezime. On je iskoristio priliku da se našali i objavio je fotografiju te kartice na svom Instagram profilu, a odatle je krenula priča da smo se venčali. Kao što znate, nemam društvene mreže, pa se ne razumem sasvim u to kako funkcionišu - navela je glumica, a potom otkrila razloge zbog kojih se još uvek nije udala.

- Ne postoji ništa spektakularno što bih mogla da kažem, a da to već godinama ne ponavljam kada je reč o našem venčanju. Iskrena da budem, ta tema mi je postala naporna, ali i smešna. Godina za godinom, dogurali smo do dvanaest i nismo našli vremena da to organizujemo s obzirom na to da smo tokom godina stekli mnogobrojne prijatelje i spisak zvanica svakako ne bi bio mali. Od venčanja nam je oduvek bilo važnije zajedničko vreme kog uvek fali zbog obaveza oko dece, njegovih poslovnih angažovanja, mog posla, selidbi... Vujadin bi poput svakog muškarca venčanje organizovao za dva dana, ali ja sam ta koja bi volela da se pobrine o svakom detalju. Kako bismo oboje želeli da nam to bude jedino venčanje, ne želim da to uradim na brzinu. Iskustvo mojih drugarica koje su se udavale pokazalo mi je da čovek mora da se posveti organizaciji venčanja bar godinu dana, a mi od devet selidbi u poslednjih nekoliko godina zaista nismo imali to vreme - zaključila je Vasiljevićeva.

Umesto prstena - tetovaža Možda Vujadin još nije kupio prsten svojoj dragoj, ali je odlučio da je obraduje na poseban način i istetovirao njen lik na svojim grudima. Na društvenim mrežama pojavio se klip na kom poznati fudbaler podiže majicu i prijateljima pokazuje novu tetovažu kojom je još jednom dokazao foto: Pritnscreen

