OVO JE MAJKA MIRKE VASILJEVIĆ: Njen posao je veoma OZBILJAN, životi su u njenim rukama, kažu da je glumica od nje nasledila LEPOTU

Malo ko zna da se majka naše glumice Mirke Vasiljević bavi vrlo odgovornim poslom.

Naime, ona je direktorka Sektora za upravljanje vazdušnim saobraćajem, meteorološke usluge i usluge vazduhoplovnog informisanja Kontrole letenja Srbije i Crne Gore.

- Kontrole letenja različitih zemalja moraju da budu usklađene, sve mora da bude harmonizovano i bez zastoja zato što avioni ne mogu da stanu na granicama. Iz tog razloga i kontrolori moraju da budu maksimalno fokusirani, pa su i smene takve da u okviru radnog vremena mogu u kontinuitetu da rade najviše dva sata. U vreme najgušćeg saobraćaja tokom letnje sezone čak i samo jedan sat, nakon čega sledi obično sat vremena pauze. To su uslovi koji omogućavaju kontrolorima da rade svoj posao najbolje moguće i da obezbede tri glavna elementa: bezbednost, redovnost i ekspeditivnost vazdušnog saobraćaja u situacijama kada oko 3.000 aviona dnevno preleti preko našeg neba - opisala je Mirjana jednom prilikom za "Blic" posao kontolora letenja.

U svojoj 15. godini opredelila se za vazduhoplovstvo. Nakon prakse u srednjoj školi u kontroli letenja prošla je regrutaciju i od asistenta na sektoru, preko svih pozicija u Sali na sektoru, specijaliste, instruktora, šefa odeljenja, načelnika, stigla do sadašnje funkcije.

Prilikom regrutacije od novih kolega se zahtevaju određene psihofizičke sposobnosti, pored veština koje se očekuju da su urođene kod kontrolora letenja.

- Te veštine su vrlo važne, ali vremenom svakako dolazi do zamora. Zbog svega toga kontrolor letenja ima i 15 dana rekreativnog odmora, pored redovnog godišnjeg odmora. Inače, u toku nedelje kontrolori rade u principu u turnusima od tri dana, nakon čega slede dva dana pauze - dodala je ona tada.

Mirka nikad javno nije govorila o uspesima svoje majke, ali jeste o ocu koji je umro, a po kom je dobila ime. Njen otac zvao se Mirko, a ona je jednom pričala o toj bolnoj temi.

- To su neke teme koje ja stvarno nikada nisam pričala u medijima i to su neke teme koje se ne moraju preterano pričati. Ja sam se uvek trudila da moje pojavljivanje bude zbog posla. Nikada nisam delila te porodične stvari. Vezana sam za teču, deku, do skoro i deku sa tatine strane koji je preminuo. Dosta imamo tih jakih muških figura u porodici za koje sam vezana. Takođe, učitelj od prvog do četvrtog razreda mi je mnogo značio. Tako da nisu manjkale te neke muške figure u mom životu - govorila je Mirka tom prilikom.

