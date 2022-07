JANJUŠA SAM PREBOLELA KROZ ABORTUS! Maja Marinković u ŠOK ISPOVESTI o zdravlju, bivšim rijaliti LJUBAVNICIMA i ratu sa Čaprićkom

Maja Marinković u velikom intervju rešila je sve nedoumice oko svog odnosa sa bivšim ljubavima, ali i neprijateljima sa kojima se već neko vreme prepucava putem medija.

Naime, Maja je progovorila o svog zdravstvenom stanju, budući da se pisalo da joj je nedavno pozlilo usled izgladnjivanja.

- Osećam se odlično. Bilo je svakakvih spekulacija na temu mog zdravstvenog stanja. Da li gladujem, padam u nesvest... Ja samo vodim računa o sebi, svom zdravlju, ishrani... Dobro sam, što je najbitnije. Te glasine da sam lošeg zdravlja nisu tačne - rekla je Maja i priznala da li je emotivno ispunjena, kao i da li je rekla bivšim ljubavima ''zbogom'' za sva vremena.

foto: Printscreen/Premijera

- Emotivna sam ispunjena. Bitno je da je čovek srećan i zadovoljan sobom, a sve ostalo dolazi vremenom. Tako i ja. U spoljnom svetu svi kažu da sam druga osoba. Da, rekla sam zauvek ''zbogom'' bišim ljubavima, ali one nisi meni - kaže za Pink.rs Marinkovićeva, a onda je progovorila o nedavnom susretu sa bivšim dečkom Markom Janjuševićem Janjušem na jednom prestoničkom bazenu.

- Ne mogu ja da ljudima određujem gde će da se kreću i da vode računa na koja će mesta da izađu da se ne bismo slučajno sreli. Kao, sve je to slučajnost, što pesma kaže. On je posle mene došao na splav, ja sam se iznenadila. Pružila sam mu ruku, mislim da je to ljudski posle svega što smo prošli. Nisam neprijateljski natrojena. Taki je izgoreo. Pitao me je odmah: ''Šta je ovo?''. To je izlizana priča. Objasnila sam mu šta se desilo i bilo je sve u redu. Sve može da se kaže za Janjuša, ali ne može da se porekne da je duhovit. Shvatila sam kao šalu sve. Ne mislim da je imao lošu nameru. Nema više zle krvi između nas. Zakopane su ratne sekire. Nismo u kontaktu nakon bazena, nismo se ni čuli, ni videli... - poručila je bivša zadrugarka, a onda prokomentarisala ljubavnu sagu Dalile Dragojević i svog bivšeg dečka Filipa Cara.

- U četiri zida čovek poludi i ja to znam i razumem, jer sam ja prva ja ta koja je pravila raznorazne gluposti, dok sam bila učesnica Zadruge. Oni su po meni mnogo loši ljudi, njih sam prevazišla i prerasla, ne bih se mnogo bavila njima. Videla sam kad su bile ''Uspomene'' kako je to bilo, da nije imun na mene, iako je njegovo izlaganje bilo sušta suprotnost. Ja nisam iznenađena zbog toga, bila bih iznenađena da nije tako. Svako ko je bio sa mnom nije mogao u životu da me zaboravi, možda zvuči nadmeno, ali je tako... Svakoj ženi prija da bude voljena i poželjna - poručila je Maja za Pink.rs, a onda prokomentarisala i teorije da su Dalila i Dejan sa planom ušli u rijaliti, a onda iznela svoje mišljenje o tome da li postoji šansa da se Dragojevići i pomire.

- Vrlo moguće je da su se Dalila i Dejan dogovarali da igraju neku igru, ali to je sve otišlo predaleko. Zaista Dejanu želim svu sreću i da se više nikada ne vrati u taj odnos. Dalila vidim da me ikad ne spominje u negativnom kontektu i da me ne uzima u usta i to je dobro po nju. Ona je loš čovek, a u životu je najbitnije biti dobar čovek. I Dalila i Filip su mnogo loši ljudi, Dejan nije, mada ni on nije cvećka. Mislim da mu je okej sa Aleksandrom, iako mnogi pokušavaju da naruše to. Da li je to pravo ili nije, videćemo. Ništa u životu nije trajno - rekla je Maja, a onda se još jednom osvrnula na javni rat sa Sandrom Čaprić.

- Miševi treba da puste ovu mačku na miru. Kad sam ja ušla u Zadrugu, oni su svi otišli u rupicu, shvatili su gde im je mesto. Voleli me ili ne, ja sam jaka medijska ličnosti i svi bi oni hteli reklamu preko mog imena. Reklama puno košta! Seljančice iz ruralnih sredina treba da idu pod šator i da beru maline i da ostave ovu mačku na miru. Pokazali su koliko su hrabri dok su u rijalitju ćutali na svako moje izlaganje. Svako normalan ko želi da vidi pravu priču, dovoljno je da pogleda Sandrino poslednje gostovanje kod Dušice. Videli smo da je natekla od alkohola sva, od nekih nedozvoljenih supstanci, to pretpostavljam... Slika govori više od 1.000 reči - kaže bivša zadrugarka, a onda je progovorila o ukidanju ustavnog prava na abortus u SAD, pa se prisetila i svog abortusa.

- Ja nikoga ne osuđujem i ne mogu da osudim nešto što sam prva uradila. Svako ima pravo da sa svojim telom i svojim životom radi šta želi. Nikad ne znamo kakva je muka nekoga naterala da ode na abortus. Nisam neko ko osuđuje... Ako neko nije u mogućnosti da iznese trudnoću, da rodi, zašto bi trebalo da ga bilo ko prisili na to?! - rekla je Maja i dodala:

- Ta tema o abortusu mi stvori ogromnu knedlu u grlu. To mi je najteže u životu palo, ja sam Janjuša kroz taj čin i prebolela. Tada mi je on pao u očima. Sve i da se to desilo sa nekim ko me prvi put u životu vidi, to se tako ne radi. Svi smo mi živa bića i svi imao osećanja. Ja nijednog momenta nisam osetila da se on kaje. I da sumnja da je to tako, on treba da snosi odogovornost, jer nisam ja napravila sama dete. Naravno da mogu sebe da vidim kao sjajnu majku i nečiju suprugu sutra. Ja jesam nezrela sada, nisam želela da uništavam nečiji život. Ako sam ja napravila grešku, ne moraju da drugi ispaštaju. U tom trenutku to je bila najbolja opcija, jer to jeste bilo iz ljubavi s moje strane, a verujem i sa njegove, ali jednostavno je situacija bila takva da je trudnoća morala da se prekine.

foto: ATA Images

kurir.rs/Pink.rs