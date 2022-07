SEVERINA NE SME DA PODIGNE SVOJE PARE S RAČUNA IZ BANKE! Vučkovićeva mora da čeka pismenu DOZVOLU od menadžera!

Severina Vučković vlasnica je dve firme u Hrvatskoj, a u trećoj ravnopravni suvlasnik. Sve tri su odlično prihodovale u 2021, ali pevačica nema pravo da raspolaže svojim novcem dok joj pismenu dozvolu ne da menadžer Tomica Petrović.

foto: Printscreen/Instagram

U ovom slučaju ne radi se samo o tome da Seve ima bezgranično poverenje u svog saradnika već je u igri i nešto drugo. Prema saznanjima Kurira, ovakav vid nagodbe između njih dvoje postignut je pre tačno dve godine, u julu 2020. Poznato je da su Severina i Tomica sarađivali uspešno punih 17 godina, sve dok se 2018. nisu posvađali i tad je njen menadžer postao tadašnji suprug Igor Kojić. Međutim, nakon razlaza od Igora, brzo je došlo do pomirenja sa Tomicom i on je opet preuzeo njenu karijeru, ali pod jednim uslovima.

foto: Kurir Arhiva

Svađa zbog para

Kako je ispričao naš izvor, Petrović se sa svojom pulenkom zakačio zbog toga što su ona i Igor prekomerno trošili pare, pa kad je došao momenat da treba da se uloži novac u nove pesme i spotove, oni naprosto nisu imali sredstva. Kap koja je prelila čašu bila je Severinina odluka da podigne ko zna koji po redu kredit, i to preko Tomičine firme. On to nije dopustio, jer je znao da Severina već ima problema sa otplatom rata i da je pod hipoteku stavila sve nekretnine, i tako je došlo do razlaza između njih.

foto: Dragana Udovicic

Kad su se ponovo poslovno spojili 2020, Petrović je imao samo jedan važan uslov pod kojim je hteo da nastavi saradnju s njom. Severina je morala da potpiše dokument da se odriče prava korišćenja novčanih sredstava sa računa svojih firmi bez saglasnosti Petrovića. To znači da ako ona želi da podigne pare iz banke, prethodno za to mora da traži pismenu saglasnost svog menadžera. Ova naša saznanja potvrđuju dokazi koje su njih dvoje predali Finansijskoj agenciji Republike Hrvatske (FINA).

foto: ATA Images, Damir Dervišagić

Dobar prihod

Pevačicina firma "Dobrodošao u klub" prošle godine prihodovala je skoro 110.000 evra. U dokumentu koji je predat FINA u aprilu piše da se taj novac zadržava kao dobit u firmi i da vlasnica može da raspolaže njime samo ukoliko dobije saglasnost direktora te firme, odnosno Tomice Petrovića. Isti slučaj je i sa njenom drugom firmom, "DUK prodakšn", koja je u 2021. zaradila 6.100 evra. Jedino ovo striktno pravilo ne važi u slučaju firme "Glazbeni program", gde su suvlasnici Severina i Tomica, a ona prihodovala 4.900 evra u prošloj godini.

foto: Printskrin/Instagram

Dakle, Severina je hrvatskim institucijama prijavila neto dobit za svoje dve firme nešto više od 116.000 evra, dok joj u trećoj, kao suvlasnici, pripada blizu 2.500 evra.

foto: Ana Paunković, Nikola Anđić, Vladimir Šporčić

Nije više Kojić Seve vratila devojačko prezime Osim finansijskog poslovanja, u papirima koje je Severina predala FINA vidi se i to da je sebe potpisala devojačkim prezimenom Vučković. Prema podacima iz registra Trgovačkog suda u Zagrebu, ona je ovu promenu uradila u oktobru 2021, pa je tad zvanično prestala da bude Severina Kojić.

foto: ATA Images

Kurir.rs/ Ivan Ercegovčević

Bonus video:

02:33 SEVERINA SE TRESLA U NJEGOVOM PRISUSTVU! Nela Bijanić progovorila o ŠOKANTNOM početku karijere i OZOGLAŠENOM HASANU