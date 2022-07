KIJA I KARLEUŠA ZAKOPALE RATNE SEKIRE! Kockareva bila u PORODIČNOM domu JK, poklonila joj OVO, ovo su svi DETALJI susreta!

Kija Kockar poslala je Jeleni Karleuši specijalni poklon koji ju je oduševio i otkrila u kakvim je odnosima sa pevačicom, nakon što su pre nekoliko godina imale sukob.

U pitanju je pink bikini sa tračicama i cirkonima, koji je specijalno urađen za Karleušu.

- Jelena Karleuša mi je pružila podršku pre nego sto sam i izbacila brend. Konsultovala sam se sa njom oko toga šta bi ona nosila i napravila nešto što predstavlja moj brend i nešto sto ima JK momenat. I naravno da joj se svidelo - počela je priču Kockareva.

foto: Printscreen

- Nas dve smo rešile davno te glupe nesuglasice, čule smo se tokom ovih godina, samo nisam oglašavala na sva zvona - rekla je Kija za Telegraf Jetset i istakla i da je nedavno bila Jelenin gost u njenoj kući i otkrila kako je njihov susret izgledao.

- Jelena me je srdačno primila u svoju kuću, pričale smo o svemu, navukla me je na neki neverovatan sir, a svakako sa njom je i poučno i zabavno. Njena potvrda je bitna jer Jelena Karleuša ne nosi bilo šta i to samo potvrđuje kvalitet brenda. Dosta ljudi mi se javilo za taj model, ali prvo ga nosi Jelena - ispričala je Kockareva.

- Kada sam razmišljala ko bi mogao najbolje da iznese nešto kvalitetno rađeno kod nas u Srbiji, jedino mi je Jelena Karleuša pala na pamet. I tu ne završavamo priču, pratite - rekla je Kija.

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M./Telegraf

Bonus video:

02:59 KIJA PROGNOZIRALA POBEDIKA NA EVROVIZIJI Pogodila sve grupe za Mundijal, pa rekla da će ova zemlja pobediti NI SRBIJA, NI UKRAJINA