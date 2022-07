NIKOLINA JE MONTIRALA PLJAČKU NAKITA U HRVATSKOJ! Miša Grof za KURIR otkriva: Ostalo joj još ZLATA u vrednosti od preko 500.000 €!

Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, i dalje ponavlja da je Nikolina Pišek odgovorna za smrt njegovog sina Vidoja Ristovića, koji je preminuo 8. maja, tokom masaže, od posledica zastoja srca.

U intervjuu za Kurir ekskluzivno je citirao prepisku između njegovog naslednika i snajke, u kojoj ona navodno traži pare od Vidoja, tvrdeći da je to radila gotovo svakodnevno. Miša Grof nam je ispričao i šokantnu tvrdnju da Nikolina stoji iza pljačke apartmana na Hrvatskom primorju Kaštel stari, koja se desila pre skoro dve godine, kad je njoj i Vidoju nestao nakit iz sefa u vrednosti od 270.000 evra i 68.000 u kešu.

Da li ste u kontaktu s Nikolinom?

- Nisam, video sam je poslednji put kada je bila ovde, kada smo davali Vidoju 40 dana. Video sam u novinama njene slike u crvenoj haljini, sa cvećem u kosi. Meni je to strašno, muž joj se još nije ni ohladio, a ona priča da je to bila velika ljubav. On je jadan morao da ispunjava sve njene želje, luda žena, luda skroz, nema tu šta. To što priča da bi se moj sin mene stideo da vidi šta radim, lupa gluposti, ima sreće da je nisam udavio. Ona da priča da bi se sin stideo oca...

Da li je istina da posedujete dnevnik koji je Vidoje vodio pre smrti?

- Istina je! Ona umire za tim dnevnicima, sve bi dala da ih uzme. Imam dnevnike stare devet godina, sve imam zapisano. Vodio je dnevnik redovno, imam sve njegove rukopise do 7. maja. Poslednji put ga je pisao maltene pre nego što je umro. Imam njegove transkripte u telefonima. Ostale su sve njihove prepiske, iz njegovog telefona je izvađeno 850, uglavnom njenih poruka. Evo pročitaću vam deo razgovora, pa vi procenite da li je to bila ljubav ili korist:

- Jesi li uplatio novac? - Nisam, sutra ću. - Javi mi se kad uplatiš. Pošalje joj poruku da vidi šta radi Una, ona ne odgovori, ali se onda ponovo javi zbog para. U poslednje vreme, video sam po njegovom telefonu, on je snimao njihove telefonske razgovore. Sve što ona priča, ali i ono što joj on odgovara. Sve je registrovano, imam stotinu fotografija kao dokaz za ovo što pričam. On to nikada nije radio, ne znam, verovatno je počeo da sumnja u sve.

Kako komentarišete to što Nikolina hoće da prodaje nakit koji joj je vaš pokojni sin poklanjao?

- Moja pokojna majka je obožavala nakit i moj pokojni otac je voleo da joj ga kupuje. To je bilo zlato sa dijamantima i briljantima, kupovao joj je sve to još pre rata. Uglavnom su to bili ruski komadi nakita. Vidoje je mene onda počeo da pita da li može da daje Nikolini zlato od pokojnih bake i dete, a ja sam mu dozvoljavao. On nije imao nikakve zabrane. Onda je Vidoje menjao taj nakit za moderan nakit poput "kartijea" i onda je njoj poklanjao. Imam i fotografije svog nakita koji joj je poklanjao.

Koja je vrednost tog zlata?

- Ko će to znati tačno u dinar. Bilo je tu preteškog zlata, ali moja majka je umrla pre 13 godina. Još uvek kod mene stoje cene nekog zlata koje je on njoj kupovao. Ta narukvica, za koju me pitate, evo ga račun u mojoj kući. Vidoje je tu narukvicu platio 49.600 evra, to je samo jedan komad nakita. Kod nje ima nakita koji vredi više od pola miliona evra. Bilo bi tu sigurno milion evra, ali ona je već prodavala zlato.

Kakva je bila Nikolina kad je dolazila kod Vidoja u Beograd?

- Nikada ona nije puno boravila ovde. Nju iz naše kuće nikada niko nije video da se smeje, a smeje se sada kada mi je sin mrtav i slika se tako. Uvek je imala ledeno, hladno lice. Ona nikada nije skuvala ručak mom sinu, ovde jedno jaje nije ispržila ni njemu ni detetu. Ustane ujutro, ode u teretanu, dođe da se okupa. Posle toga na kafu u kafić i tu pojede kolač.

Da li vas plaši da će Nikolina okrenuti svoju ćerku protiv vas i da nećete moći da viđate unuku ako joj ne date imovinu?

- E, moja draga gospođice, šta mene može da plaši sada kada sam sahranio sina? Nemam oca, majku, brata, sestru... Nemam nikoga živog od familije, nikoga ja nemam na ovom svetu, ja sam sam. Šta mene može da plaši sada? Imao sam to dete koje sam izgubio i šta mene više može da plaši?

Kakav je bio brak Nikoline i Vidoja, po vama?

- Njih dvoje dve i po godine nisu spavali zajedno. Ona kada dođe, spavala je u kući, a on je odlazio u hotel. Siguran sam da je imala ljubavnike. Nije ona došla iz nekog manastira, niti je časna sestra, ona je jedno zlo!

Da li biste nam otkrili neki detalj iz dnevnika?

- To je previše pikantno i sve je još sveže. Iz dnevnika sam saznao da je moj Vidoje svakog meseca morao da šalje njenoj ćerki i nekom njenom dečku iz Edinburga određenu svotu novca. Postoje sve uplatnice na Hanu Leonardo. Možeš misliti, da nisu oni potomci Leonarda da Vinčija?! Ma on ih je sve finansirao. U dnevnicima ima materijala da ti se zavrti u glavi. Ja sam njih sklonio kod jedne osobe od poverenja jer ih je Nikolina više puta tražila, čak je išla i u policiju zbog dnevnika i telefona.

Kako komentarišete to što je Nikolina rekla da vi nju šikanirate godinama?

- Poslednji put kad je bila ovde, došla je do mene i rekla: "Pa vi mene mrzite!", ja sam joj na to rekao: "Bože, Nikolina, pa ko bi tebe mogao da mrzi? Pa mi te volimo, svi te volimo. Posebno te ja volim, što bih te mrzeo, pa šta si mi uradila, samo si mi ubila dete?!"

Šta se dešava sa kućom u Zagrebu koju su ona i Vidoje gradili?

- Vidite kakva su vremena, mnogo teška, situacija je neizvesna, a ona ga je naterala da u ovoj situaciji ruše novu kuću da bi napravili još veću. Ej, on u ovim vremenima zida kuću u jednoj "bratskoj" zemlji, gde ne mogu da nas vide. Ona, koja još ni osnovnu školu nije završila, napravila je projekat šta treba da se zida posle kuće. Postoje projekti, ona je htela da napravi lift da se gospođa ne bi popela nekoliko stepenica peške, a i ne mogu njeni kerovi.

Više puta ste pominjali njene pse, zašto vam smetaju?

- Verujte mi, ja obožavam životinje, ali ona je otišla u krajnost. Ima ih pet, oni idu kod frizera na feniranje, pedikiri, manikiri. Postoji je dečko koji je radio ovde kod mene u zgradi, on je otišao glavom bez obzira zbog nje i njenog maltretiranja. Tražila mu je da šeta svih pet kerova odjednom, ma iživljavanje.

Na šta mislite da je Nikolina spremna da bi došla do vašeg porodičnog nasledstva?

- Na sve! Evo otkriću vam nešto o čemu ćutim godinama. Ona je inscenirala onu pljačku pre dve godine u Hrvatskoj. Tada je njoj navodno odneto zlato u vrednosti od 270.000 evra i 68.000 evra u kešu. Dobio sam informaciju još tada da ona stoji iza svega, a posle su samo stizale potvrde. Kada su se vratili sa tog odmora, ona je prodala još zlata jer se kao plašila da ih opet ne pokradu. U stvari, ona je prodavala i sklanjala pare sa strane po hrvatskim bankama i računima.

Šta mislite zašto joj je Vidoje davao toliki novac?

- Ja više ne znam. Mislim da sam mu samo dva puta u životu skrenuo pažnju, ali sam video da ne vredi. Kada smo govorili o toj kući, hteo sam celu zgradu da im dam. Šta meni samom treba, mogao sam da pređem u neki stan i da im dam sve ovo ovde ako joj je bila mala onolika kuća što su imali. Ona nije htela, bila joj je malo cela zgrada, njoj je sve bilo malo. Htela je pošto-poto da završi tu kuću u Zagrebu. Samo je gledala da što više para i zlata odnese tamo i da tamo ima nekretnine. Navodno, dete će bolje živeti tamo, sigurnije joj je bilo. Tada sam govorio da to nije pametno jer mi, Srbi, nismo baš omiljeni u Zagrebu. Ona je govorila kako lupam gluposti i kako nas obožavaju.

Potvrdio pisanja Kurira Nikolina mi je tražila pare na dan kad je Vidoje umro Imamo informaciju da vam je Nikolina tražila novac za radove na kući u Zagrebu na dan Vidojeve smrti. Da li je to istina? - Čim je došla, Vidoje nije bio ni sahranjen, tražila je novac. Meni dolaze ljudi da izjave saučešće, a ona govori: "Jao, šta ću sa majstorima, moramo to da završimo. Da je Vidoje živ, on bi se mnogo nasekirao, baš bi se potresao ako se naša kuća ne bi završila." E, tada sam ja poludeo i rekao joj: "Ma čekaj, bre, Nikolina, on je još u hladnjači, na obdukciji, uspori, ženo." Samo joj je to bilo bitno, kaže da će joj Krešo, izvođač radova, praviti probleme ako ne dam novac.

