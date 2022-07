ŠIRI NOGE I TRĆI SE U KAMERU! JK KAO RAKETA: Od ovih scena jači pol se PREZNOJIO! Kupaći nikad manji, a Karleuša nikad VRELIJA

Pevačica Jelena Karleuša ne prestaje da objavljuje provokativni sadržaj na svoj Instagram i tako "uzbuđuje" javnost.

Jelena je ovaj put napravila seriju fotografija i snimaka u kupaćem kostimu u srebrnoj boji, a toliko je minijaturan da joj se sve videlo.

foto: Printskrin/Instagram

Sve je Karleuša uparila sa srebrnim naočarima koje joj zauzimaju pola lica.

"Boginja", "Puška", "Telo kao remek delo", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

1 / 4 Foto: Printscreen/Instagram

Inače, Karleušu su jednom prilikom prozivali zbog golotinje.

"Da, ja imam 43 godine, da, ja imam dvoje dece i da, ja izgledam brutalno dobro. Nisam službenica u banci, nisam vaša mama, nisam vaša žena, nego Jelena Karleuša, žena koja nosi scenske kostime 27 godina karijere i to kostime najboljih svetskih dizajnera! Zato i jesam najbolje obučena žena i ovde i šire. Od balkanskog primitivizma mnogih mi se se*e, ali me svakako neće pokolebati", rekla je tada ona.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:09 Karleuša pokazala svima kako zaista izgleda