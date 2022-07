JOVANA JEREMIĆ IDE POD NOŽ! Popularna voditeljka se odlučila na drastičan potez: Menja ovo na sebi VIŠE NEĆE BITI ISTA!

Jovana Jeremić otkrila je u emsiji "Sceniranje" na Kurir televiziji da planira da se podvrgne posebnom hirurškom zahvatu na grudima.

- Od septembra ću imati bolje poprsje. Imala sam fantastične grudi, ali dojila sam, volim to i drugo dete ću da dojim i ovo sada što imam su grudi majke. Želim da mi budu one stare, biće hirurška intervencija - kaže Jovana Jeremić.

foto: Kurir televizija

Na konstataciju voditeljke Ljiljane Stanišić da će je onda zvati novinarska starleta zbog silikona, Jovana je rekla da planira neke druge intervencije da radi na sebi.

- Neću stavljati silikone, već idem samo na zatazanje. Imam svoje grudi, ima sad sa masnim naslagama to što se radi, izvuku ti odozdo i stave ti u grudi. Ja moram dobro da izgledam, meni je to važno za posao - rekla je Jovana, koja je otkrila da je mišljenje publike ne zanima mnogo:

- Ja imam lep dekolte, to je deo mog seksipila, ja volim da potenciram svoj seksipil. Šta me briga što gledaju bake i deke, to sam ja, ja sam s*ks uživo i radim ono što volim i kako se osećam - kaže Jeremićeva.

Kurir.rs

