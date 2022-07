ČULA SAM SE SA OSMAKČIĆEM, VOLI VIKTORIJU I ČEKA DA IZAĐE: Bivša zadrugarka iznela sve tajne rijalitija, zna i ko će POBEDITI!

Bivša rijaliti učesnica Miljana Kulić progovorila je o svojim planovima za leto, pa se dotakla i afere bivšeg dečka, Lazara Čolića Zole i Viki Mitrović i otkrila da se čula sa Markom Osmakčićem.

Bivša zadrugarka Miljana Kulić na samom početku je otkrila da do dugo iščekivane operacije smanjena želuca još uvek nije došlo.

- Još uvek nisam išla na operaciju, već znate da je prošli put otkazano zbog bronhitisa. Idem 18. jula, a pre toga idem na more. Jedva čekam da konačno odem na operaciju. Prošlog puta sam se razočarala kada smo se vratili. Pripremene za operaciju nemam.

Bivša zadrugarka nije želela da otkrije destinaciju, ali je rekla sa kim ide na more.

foto: Printscreen/Zadruga

- Idem sa Bebicom i sa Željkom, naša ljubav sada cveta!

Kulićeva je otkrila i da ne prati puno "Zadrugu", ali da pretpostavlja ko će biti ovogodišnji pobednik.

- Samo ponekad je gledam, jer sam retko kod kuće. Najverovatnije će Dejan pobediti.

Miljana je prokomentala novi ljubavni par, Viki Mitrović i njenog bivšeg partnera Lazara Čolića Zolu.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam to ispratila, ali mislim da je to klasićna igra za ulazak u "Zadrugu 6". Čula sam se sa Osmakčićem i on kaže da Viktoriju i dalje voli i da mu je teško palo sve to što se izdešavalo između njih, kao i da će se čuti sa njom kada bude izašla iz rijalitija. Smatram da Viki to radi u inat Marku jer su njih dvojica bili drugovi, a da se Zoli sviđa ona, u to ne verujem. A ako on to meni radi iz inata, on mene više ne može da povredi, to je očekivano od njega. Nemam više emocija prema njemu - zaključila je Miljana i dodala:

- Mnogo se kajem zbog svega što sam uradila Bebici! Nisam smela to sebi da dozvolim.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/K.Đ/Informer

Bonus video:

