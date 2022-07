KARLEUŠA SE SELI U VILU NA DEDINJU OD 2.500.000 €! Sauna, ogromni garderober, BAZEN - JK pokazala SUVI LUKSUZ u kom će UŽIVATI!

Pevačica Jelena Karleuša je na svom Instagram profilu pokazala svojim pratiocima da je u fazi selidbe.

Naime, Karleuša se sa porodicom seli u vilu koja je pripadala Draganu Stojkoviću Piksiju, a sada je u Jeleninom vlasništvu.

Kuća se nalazi u otmenom i bogatom delu Dedinja, prostrana je i dobro ušuškana u ogromne krošnje drveća, a kako se pisalo za nju su pukli 2.500.000 evra.

Vila ima ogroman bazen, pre se navodilo da će njene ćerke imati zasebne sobe sa ogromnim terasama i zasebnim kupatilima.

Jelena je sada pokazala garderober gde je unela nekolicinu stvari.

- Kao što ste primetili, da potvrdim, počela sam sa prebacivanjem stvari u novi garderober u novoj kući, ovde će se puniti garderober jedno 7 dana. Ima dva kupatila, izlaz u dvorište, ima i saunu, tako da ću se ovde relaksirati. Znam da vas interesuje, sve devojke to vole, to je ukratko to. Ja vam obećavam, kada se sve završi, da ću snimiti kako sve izgleda. Sada je sve u haosu.

