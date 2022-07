UBILA JE VIDOJA, OVO MOŽE DA POTVRDI 30 SVEDOKA! Miša Grof o Nikolininoj tužbi: Ona je BOLESNA, ne plašim se SUDA, sve ću REĆI!

Miša Grof oglasio se povodom informacije da je njegova snaja Nikolina Pišek podnela krivičnu prijavu protiv njega.

Grof kaže da se ne boji suda i da će i pred sudijom reći da je Pišekova odgovorna za smrt njegovog sina Vidoja Ristovića.

On je poručio za Informer da njegova snaja treba da ide da se leči:

- Za takve osobe kao što je ona su napravljene ustanove kao sto je Laza Lazarević. Ona treba da ide da se leči, jer je bolesna. Muž joj je umro, a ona nosi crvenu haljinu i venac oko glava. A kada joj je pas rastrgao njenog psa nosila je šest meseci crninu. Išla je na groblje, pa ga kremirali i od tada drži urnu sa njegovim pepelom na kaminu – kaže Ristović.

On tvrdi da se ne boji pravnih posedica zbog ovih izgovorenih reči:

- Mogu da odgovaram jedino pred njenim zakonom. Ja mogu da joj pomognem samo da ode da se leči. Ja ću i pred sudom reći: Ona je ubila moga sina i ove moje tvrdnje može da potvrdi 30 svedoka. Polako ga je ubijala. U Strazburgu mogu to da potvrdim, možemo i u Hag. Ne plašim se suda, kog suda ja da se plašim, ubila mi je dete.

Ristović tvrdi da njegov sin ni jednu jedinu nekretninu nije imao na svoje ime, te zbog toga njegova udovica ne može da dobije ništa posle Vidojeve smrti.

- Može da dobije nasledstvo samo od svojih roditelja, oni su izuzetno bogati. Imaju plemićko poreklo. Oni su prebogati, zato je i svadba bila u Monte Karlu jer to njoj priliči, ali to ne znači da nas sirotinju odavde može da muči, tuži i da može da nam otima ono što mi imamo - kaže on.

On ističe da će Vidojeva i Nikolinina ćerka biti finansijski obezbeđenja, te da joj ništa neće faliti:

- Njihova ćerka je uvek dobrodošla. Dok sam ja živ bice biće zbrinuta - poručuje Ristović.

Na pitanje da li će ona biti na spisku njegovih nasledika jednog dana, Miša odlučno odgovara:

- Kada mene ne bude bilo naravno da će me naslediti. Ja imam dve unukei podjednako ih volim. Moj sin ih je podjednako voleo. Ona nece ni u čemu oskudevati.

