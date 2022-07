NASTAVLJA SE RAT OCA I UDOVICE POKOJNOG VIDOJA! Nikolina Pišek tuži svekra! Miša Grof: Toliko je zla da može da upravlja LOGOROM

Nikolina Pišek najavljuje tužbu protiv svog svekra Miše Grofa! Hrvatska voditeljka i čuveni antikvar ratuju oko zaostavštine Vidoja Ristovića (43), koji je iznenada preminuo početkom maja u Beogradu.

Nikolina otkriva da je angažovala advokate koji će joj pomoći da dobije nasledstvo pokojnog supruga.

- Moji advokati će se uskoro svima obratiti, i to sa dokazima, za razliku od uvaženog Grofa. Zatvor bi mi bio raj i lakše bih ga podnela u odnosu na ovo što poslednjih nedelja doživljavam od svog svekra. Ne smem ni da napišem šta bi Vidoje uradio kada bi video postupke svog oca. Ali istina će na kraju izaći na videlo i sve će se saznati - poručuje udovica.

S druge strane, Miša Grof tvrdi da Nikolina nema šta da nasledi jer se sva imovina vodi na njegovo ime.

- Je l' to ona hoće da delimo moju dedovinu?! Vidoje jeste bio imućan, ali to je sve moj novac. Ne dam joj ništa, a ako krenem da pričam sve što znam o njoj, biće uhapšena! Otkako je upoznao Nikolinu, moj sin je vodio dnevnike o tome šta ona radi i na šta troši njegov novac. To sve je sada zaključano u mom sefu, a Nikolina očajnički pokušava da dođe do tih beleški - rekao je stariji Ristović za beogradske medije.

Miša Grof je toliko kivan na snaju da ju je uporedio sa vođom koncentracionog logora.

- Ta žena je toliko zla da bi mogla da bude i komandant Jasenovca! Verujte mi. Imam dokaze da su neki ljudi morali da pobegnu od nje da bi sačuvali živu glavu. Mog sina je muzla za kuće, firme, lokale, putovanja... Trošila je nenormalne količine novca. Vidoje je školovao njenu ćerku iz prvog braka u Londonu i finansirao joj švalere. Zbog tih njenih hirova moj sin je i umro u 43. godini - ispričao je Ristović.

