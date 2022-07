NIKOLINA JE HTELA DA UZME VIDOJEV DNEVNIK U KOM SVE PIŠE! Miša Grof o noći kada je video MRTVOG SINA: Ležao je go do pojasa...

Otac pokojnog istoričara umetnosti Vidoja Ristovića, Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, otkrio je šokantne detalje o snajki Nikolini Pišek, za koju tvrdi da joj je samo bitan novac.

On je sada u emisiji uživo progovorio o danu kada je saznao da je njegov sin mrtav, ali i o snajki za koju kaže da je htela da uđe u stan i uzme knjige u kojima je Vidoje detaljno opisao odnos koji je imao sa Nikolinom.

"Izgubio sam ga na veoma neobičan način, on je otišao iznenada, javila se neka dama da mi izjavi saučešće, i tako mi je rekla da je Vidoje mrtav. Ja sam mislio da je šala neka neumesna, ja sam ga video kada je izašao iz kuće, on je otišao. Ona me zove oko 11 sati da mi kaže da je Vidoje mrtav. Ja ne znam ko je ona. Ne znam ni da li je ona prijateljica mog sina. Ona mi je dala adresu, na Crvenom Krstu, ja sam to zapisao, zvao taksi, kuća je bila puna, bilo je policije. Moj sin je bio čovek od ukusa, a ta žena nije ličila ni na šta. Ona je bila sa njim u momentu kada je on izgubio život. Nikad je nisam zvao nakon toga, čuo je nisam niti video, ali su mi neki novinari rekli da su je tražili i da nje nema nigde. Ja ne znam ni otkud on tamo, ja sam bio blizak sa njim, ne znam odakle on tamo. Ja kada sam ušao unutra video sam veliki francuski krevet, to je bio stan običan. Video sam neke uređaje, sprave i puno policajaca, nije bilo doktora niti Hitne pomoći. Vidoje je ležao poprečno na krevetu, do pola je bio go, dole je bio pokriven, bio je baš lep, nikad nije bio lepši, ja nisam mogao da verujem", rekao je Miša Grof u emisiji "Premijera-vikedn specijal", a onda progovorio o danu kada je Nikolina želala da uđe u stan:

"Prijatelji su mi skrenuli pažnju da je on imao 68.000 evra u keši i nakit i da je to sve držao u sefu, a nakit je bio u vrednosti 280.000 evra i da je to sve nestalo. Ona je htela u stanu da uzme dnevnike od prvog dana otkako su zajedno. To su 4 knjige, tu piše sve o njihovom odnosu. Sve uplatnice imam što je Vidoje slao novac za London. Ona je htela da uzme sve to i telefone, to je njena muka. Knjige su sada kod advokata", zaključio je Miša.

