ZA NJU JE DIGAO CELI ZAGREB NA NOGE Pišekova drugarica otkrila DETALJE iz života voditeljke i Vidoja, pa se obrušila na Mišu Grofa

Hrvatska pevačica Ida Prester je na društvenoj mreži otkrila neke nepoznate detalje o životu Nikoline Pišek i Vidoja Ristovića.

"Na ovim prostorima se više od svega voli cipelariti lepe žene kad su na dnu. Nema ništa slađe. I još jedna važna stvar koju ću vam reći iz prve ruke, jer sam Nikolinina prijateljica i družila sam se često sa celom porodicom. Vidoje je Nikolinu i Unu obožavao", započela je svoju objavu na društvenim mrežama.

"Toliko da je jurio iz Beograda na dan samo da poljubi Unu i donese joj kolače koje voli. Toliko da je zajedno s Nikolinom izgradio kuću u drugoj zemlji koja će im biti novi dom. Toliko da kad mu je jedne noći i zvučala čudno na telefon, digao celi Zagreb na noge u 2 ujutro i u zadnji tren od trovanja spasao život ženi i ćerkici. Vozio je panično tu noć iz Beograda i stigao ujutro u bolnicu prestravljen i uplakan", dodala je.

Prokomentirala je i Vidojevog oca Mišu Grofa.

"Sećate li se toga, mediji i komentatori? Kad je Vidoje bio heroj svoje porodice? Nisu ti naslovi tako davno bili. Sigurna sam da to sve zna i gospodin svekar. Zašto ovo sve sad radi Nikolini, i to javno, sasvim je neverovatno. Što bi Vidoje na ovo rekao? Tužna je to uspomena na sina jedinca. Nikolina Pišek drži se, proći će i to. Tu smo za tebe i za Unu", zaključila je objavu.

