NIKOLINA PIŠEK HOĆE DA SE VRATI NA POSAO: Posle Vidojeve smrti u finansijskom ŠKRIPCU, a evo u kakvim je sada pregovorima!

Nekadašnja voditeljka Nikolina Pišek se pre devet godina, nakon udaje za Vidoja Ristovića, istoričara umetnosti, u potpunosti posvetila porodici.

Godinama nije radila kao voditeljka, a sada navodno želi da se vrati profesiji otkako je njen suprug Vidoje preminuo.

foto: Damir Derišagić

Kako piše 24sata.hr, Pišekova aktivno traži posao na televiziji, a uveliko traju pregovori za jednu poziciju na malim ekranima, što je raduje. Kako se našla u problemu zbog hipoteke nad kućom u Zagrebu, odlučila je da stvari uzme u svoje ruke i da ponovo zarađuje kao nekad.

Nikolina Pišek se oglasila na svom Instagram profilu i pokazala da je prestala da nosi crninu kada je pozirala sa cvećem u kosi i u pink haljini.

foto: Damir Dervišagić

- Znam da će biti uspona i padova, teških trenutaka, boli, ali i veselja... Život teče. Znam ko ne bi želio da se zarobim u tuzi i u zamci predavanja sudbini, i znam ko ne bi želeo da utihnem. Zadužena sam doživotno biti borac za one koje su to zaslužile. I znam da bi moj suprug to blagoslovio... I tu sam, oslonac i stena kada god zatreba, o koju će se razbiti sve loše misli i nakane. Istina je prava vrednost. Često čudnija od fikcije, ali to je zato što je fikcija u obavezi da se drži verojatnosti; istina nije. Ponavljanje ne pretvara laž u istinu, ponekad se to zaboravlja.. Nakon dosta vremena osetila sam se tetošenom. I vraćenom u život. Vidimo se uskoro opet - napisala je Nikolina.

Podsetimo, Vidoje je preminuo u 44. godini pre mesec i po dana. Pored boli zbog gubitka supruga i svađe oko nasledstva sa svekrom Mišom Grofom, Nikolina mora da se nosi i sa pomenutim finansijskim problemima, o čemu javnost danima ne prestaje da bruji.

foto: Damir Derišagić

Kurir.rs/K.Đ/24sata.hr

Bonus video:

01:38 Miša Grof: Vidoje je možda otrovan