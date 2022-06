RISTOVIĆI ME PUNU DECENIJU PONIŽAVAJU! Nikolina Pišek van sebe, OVA PRIČA o pokojnom Vidoju ju je ZGROZILA!

Nikolina Pišek, hrvatska voditeljka, nedavno je otkrila da je godinama u lošim odnosima sa ocem pokojnog supruga, istoričara umetnosti Vidoja Ristovića.

Voditeljka ne može da dođe sebi nakon gubitka, dok je Vidojev otac Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, u više navrata javno govorio kako Nikolinu Pišek "samo novac interesuje" nakon smrti njegovog naslednika.

Pišekova odbija da javno govori o navodnim ponižavanjima koje od Ristovića doživaljava punu deceniju.

- Vidojeva porodica šikanira me već 10 godina. Zašto, ne znam. Ne mogu ulaziti u to - rekla je navodno Nikolina prijateljima.

- Spekulacije koje su se pojavile da su ona i Vidoje bili pred razvodom zgrozile su Nikolinu. Vidoje je bio uz nju kad joj je krajem prošle godine umro otac. Brinuo se da sve prođe što bezbolnije za Nikolinu - istakli su voditeljkini prijatelji za pomenut medij, kojima se ona nedavno poverila da njen muž i njegov otac Miša Grof nisu razgovarali čak šest godina.

- To što Nikolina misli da može da rasproda kolekciju mog pokojnog sina, tu se grdno prevarila. Moj otac je bio isto kolekcionar i ja sam to radio celog života, pa Vidoje, a sad se ona pravi pametna i hoće da rasipa sve. Evo da otkrijem, cela kolekcija mog sina će ići ili u Istorijski muzej ili u Muzej primenjene umetnosti. Čuo sam i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić železničku stanicu želi da napravi muzejem grada Beograda i tu će biti svi legati. Daće se predlog. Komplet ću sve da poklonim. Nikolina se samo nalazi s ljudima da vidi kolike pare za koju sliku može da uzme. Vidoje je putovao po svetu i kupovao umetnine. Kakav je to način da se tako postupa! - naveo je bio Miša Grof prošle nedelje za "Republiku".

