KAKO SU SE ZAVOLELI KARLEUŠA I TOŠIĆ Dušku je Jelena bila LJUBAV života, bio njen FAN, proganjao je, a pala je na PRIVATNI AVION

Jelena Karleuša i Duško Tošić stavili su tačku na brak posle 14 godina. A njihova priča počela je 2006.

Pevačica i fudbaler upoznali su se 2006. godine kada su i uplovili u vezu. Samo dve godine kasnije stupili su u brak i napravili raskošno svadbeno veselje, a iste godine dobili su ćerku Atinu, dok su već sledeće, 2009. godine dobili i Niku.

O svom poznanstvu, udvaranju i otpočinjanju veze, njih dvoje su u više navrata govorili za medije, a nisu krili ni da je Duško bio Jelenin veliki fan.

Naime, kako je od Jelene Duško mlađi sedam godina, on je jednom prilikom priznao da je gotovo odmalena voleo da sluša njene pesme, a na ovom terminu pevačica mu je zamerila tada, prilikom zajedničkog gostovanja u emisiji Ami Dži šou.

foto: ATA images, Ana Paunković

- Istina je da sam i pre nego što smo se upoznali bio zaljubljen u Jelenu. Odmalena slušam Jelenu... - počeo je Duško dok ga je supruga prekinula naljutivši se zbog tog "odmalena". Ona je, međutim, i sama jednom prilikom ispričala kako je Duško bio njen veliki fan, kao i da je u svojoj momačkoj sobi, u kući u Zrenjaninu, imao njene postere.

- Naknadno sam saznala da je kao klinac celu sobu izlepio mojim posterima i da sam ja bila njegova životna želja. To je jedna lepa priča, to su mi ispričali njegovi saigrači. Bila je javna tajna da Duško voli mene i drži moje slike po zidovima. Isterao je svoje - poručila je JK jednom prilikom.

Iako nije tačno poznat trenutak kada su se prvi put sreli, Karleuša je u više navrata isticala kako je Duško bio vrlo uporan u nameri da je osvoji, te da je „danima obigravao oko nje i pozivao je da prihvati odlazak na večeru, šaljući joj SMS poruke i cveće na prag njene kuće na Bežanijskoj kosi".

1 / 10 Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

- On je bio jako uporan. Prvo sam “zgrešila” s njim, a onda sam na Guglu proverila koliko ima godina. On je tad imao 21 i ja sam mu rekla: “Dečko, sad ćeš ti morati da me oženiš, pošto ova bruka mora da se opravda" - pričala je pevačica, a svaki trenutak koristila je da ga pohvali.

- Šalu na stranu, imala sam sreću da imam pored sebe dobrog i kvalitetnog čoveka koji mi se nije mešao i nije me sputavao u ovom mom ludilu – isterivanju pravde - govorila je ona objašnjavajući da je Duško bio taj koji je inicirao njihovu ljubavnu priču.

- Obično sam ja bila ta koja je birala muškarce, ali kada je reč o Dušku, on je bio taj koji je mene izabrao i nije odustao. Ja sam neko ko je na prvu loptu odbojan, agresivan i malo koji muškarac je prelazio preko tog mog vrlo agresivnog stava, ali on je zacrtao svoju priču - prisećala se Karleuša.

Govorilo se i kako je Duško jednom prilikom privatnim avionom doleteo u Beograd samo da bi video svoju devojku i odmah se vratio u Francusku gde je živeo zbog posla.

kurir.rs