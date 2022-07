TOŠIĆ I JK RAZMATRALI RAZVOD VEĆ NEKOLIKO MESECI! Nedić: Da nisu pripisali imovinu deci ZAVRŠILI BI KAO DŽONI DEP I AMBER HERD

Kako je saopštila pevačica na društvenim mrežama, bivši fudbaler više se ne oseća kao deo porodice, a sva imovina je prepisana na decu, a starateljstvo nad njima je pripalo pevačici.

Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira, gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se dotakao nedavnog okončanja braka JK i Duška Tošića.

foto: Kurir televizija

- Zvanično za ljude to je iznenađenje. Mada mi znamo da već duže vreme oni nisu živeli zajedno. To su skrivali od očija javnosti. Međutim, ja sam bio upućeniji i preko mojih nekih izvora sam saznao da su ti pregovori trajali nekoliko meseci. Jer je pitanje veoma delikatno. Čak 14 godina su braku i radi se o velikoj imovini, njihovoj popularnosti, ali i o njihovoj deci. Iz oba tabora sam imao informaciju da se bude sporazumno pre svega u interesu dece. Zbog imovine i zbog dece. Da nije došlo do sporazuma bili bi kao Džoni Dep i Amber Herd. To bi bilo suđenje decenije. Ovo je bilo najbolje rešenje. Mi smo imali informaciju da se ona već seli. Želim im uspeha u narednom životu - istakao je Nedić.

Kako je Kurir saznao iz više izvora tuča između Duška Tošića i Aleksandra Prijovića dogodila se pred nekih sto svedoka na poznatom beogradskom splavu pre nekoliko dana.

Odgovorni urednik Kurira je tvrdio da je imao informacije kako je nakon tuče, koje su obe strane negirale, Prijoviću javila JK koja je njenog muža tada branila iako su bili već duže vreme u teškim odnosima.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Dado Đilas

- Ono što je posebno interesantno za naše gledaoce su dešavanja u klubu gde su se prema našim saynanjima, iako su to oni negirali, nedavno sukobili Duško Tošić i Aleksandar Prijović. Saznali smo da je Jelena slala poruke Prijoviću gde je Tošića branila. Stala je na stranu muža iako znamo da nisu imali neke odnose u poslednje vreme - rekao je Nedić.

