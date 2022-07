ZAVIRITE U DVORIŠTE VELELEPNE VILE OD 2.500.000 € JK: Ogroman bazen i dvorište ograđeno BODLJIKAVOM ŽICOM! LUKS BUNKER (VIDEO)

Jelena Karleuša, koja je u utorak javnosti otkrila da se posle 14 godina sporazumno razvodi od Duška Tošića, doživela je peh tokom jučerašnjeg dana kada se zaglavila džipom u poplavi, pa su je morali spasavati.

Pevačica, koja je trenutno u procesu uređivanja garderobera, sa ćerkicama živi u vili koja je pripadala Draganu Stojkoviću Piksiju, a velelepna kuće je ograđena bodljikovim žicom, koja sprečava neželjene goste, ogromne krošnje drveća skrivaju od znatiželjnih prolaznika i pogleda.

Kako se pisalo, za nju su dali 2.500.000 evra.

Vila ima ogroman bazen, pre se navodilo da će njene ćerke imati zasebne sobe sa ogromnim terasama i zasebnim kupatilima.

- Kao što ste primetili, da potvrdim, počela sam sa prebacivanjem stvari u novi garderober u novoj kući, ovde će se puniti garderober jedno 7 dana. Ima dva kupatila, izlaz u dvorište, ima i saunu, tako da ću se ovde relaksirati. Znam da vas interesuje, sve devojke to vole, to je ukratko to. Ja vam obećavam, kada se sve završi, da ću snimiti kako sve izgleda. Sada je sve u haosu.

