ASTROLOG KOJI JE PREDVIDEO RAZVOD KARLEUŠE I DUŠKA, IZNEO ŠOK PROGNOZU: Jeleni će sledeće godine OVO da se desi, SLEDI JOJ PAKAO!

Iako se već duže vreme u javnosti spekuliše da li su Jelena Karleuša i Duško Tošić zajedno, pevačica je juče na Instagramu objavila da je njihovoj ljubavi došao kraj.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Jelena je priznala da se razvodi od muža Duška, fudbalskog menadžera, posle 14 godina braka.

foto: Kurir televizija

O tome da li je razvod mogao da se nasluti na osnovu njihovog odnosa poslednjih godina, i šta kažu zvezde, da li je njihov brak mogao da opstane uprkos mnogobrojnim izazovima i skandalima govorio je astrolog Dušan Veličković u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

- 2018. godine ja sam rekao da će 2019. početi skandalom Jelene Karleuše. Odmah na početku januara, buknuo je skandal sa Vranješom. Ovo nije prvi put da njoj brak puca, ona je jedna lavica i lavovi generalno, posebno neko ko je mnogo popularan poput nje misli da je savršena i bezgrešna šta god da uradi. To je pogubno za brak. Sa druge strane, ogromna je razlika u njihovim temperamentima. On je napaćen, čvrsto nogama na zemlji, sve što je stekao stekao je mukom i radom. Taj brak nije imao šanse da opstane, prvo jer je starija od njega, a drugo jer se dečko namučio za te milione a ona njega da pravi rogonjom. To je trebalo da se desi možda malo ranije, pretpostavljam da su razvlačili to godinama. Ovo je najbolje i za nju i za njega. Karleuša je dete razvedenih roditelja, ona ne zna kako brak treba da funkcioniše. Ona ima jedan poguban aspekt u vagi, što znači da joj je tata svetski švaler. A što je najgore, Duško to sve ima u ribama, što znači da nije ništa manja cvećka od nje. Jelena i Duško su emocionalno nezrele osobe. Jelena je velika zavodnica i vodi život kao rijaliti zvezda po ugledu na Kardašijane. Oni misle da su najpametniji. Ona ima marsa na pogrešnom mestu - rekao je Veličković.

foto: Kurir televizija

Veličković ističe da će se Jelena naredne godine pokajati zbog razvoda.

- Ona je rak u podznaku i njeno polje braka je u jarcu. Ona bi trebala da se uda za nekoga ko je bar 7 godina stariji od nje, da je uspešan, ostvaren, jak i moćan muškarac. Na primer, neki biznismen bi njoj odgovarao. Dok ona ne sredi svog marsa u vagi, teško da će ostvariti neki ozbiljniji odnos. Mislim da će se Jelena naredne godine kajati zbog ovoga. Ne može ona do 100 godina da izigrava neku vamp megazvezdu. Njoj će biti teže. Karleuša ide u jednu minus fazu nakon ovoga, doći će joj iz dupeta u glavu. Za Duška su zvezde super, ima bolji horoskop od Jelene - rekao je astrolog Veličković.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

