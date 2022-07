EVO ZAŠTO SEVERINA NIJE JAVNO PODRŽALA NIKOLINU U BORBI SA MIŠOM GROFOM: U sve umešan i Milan Popović, a ovo su svi detalji SUKOBA

Nikolina Pišek danima je u centru pažnje javnosti širom regiona zbog iznenadne smrti svog supruga Vidoja Ristovića u maju ove godine, ali i javnog sukoba sa svekrom Vitorom, poznatijim kao Miša Grof.

Mnoge poznate ličnosti iz Srbije i Hrvatske su podržale Nikolinu u njenoj borbi, pritom žestoko kritikujući Vitora zbog teških reči i optužbi koje je u medijima izneo na snajkin račun, pa je ona bila primorana da potraži i pravnu zaštitu. Poruke sa rečima ohrabrenja uputile su joj, između ostalih, i Jelena Karleuša, Ana Nikolić, Jovana Jeremić, Mirjana Karanović i Ida Prester.

Mnoge je ipak začudilo što u ovom slučaju nema ni traga ni glasa od jedne od najvećih hrvatskih zvezda u regionu Severine Vučković, koja je uvek stala u odbranu žena u teškim životnim situacijama, pa su mnogi to očekivali i sada, u Nikolininoj borbi s Mišom Grofom.

Ipak, ova podrška je, kako saznajemo, izostala zbog ranijeg sukoba između Vučkovićeve i Pišekove, koji ni do danas nije prevaziđen i preko koga pevačica nikako ne želi da pređe.

Naime, gostujući prošle godine u jednoj emisiji, Nikolina je otkrila da je Severina jako ljuta na nju i da su se jednom prilikom i posvađale i to zbog Milana Popovića, s kojim je Vučkovićeva svojevremeno bila u vanbračnoj zajednici.

- Ja sam inače pacifista, ali... Severina se ljuti na mene jako. U vreme njenog razvoda radili smo neku zabavnu emisiju i mi smo se tako zezali... Eto, ona je bila tada u tom nekom nezgodnom razdoblju, gde je bila vrlo osetljiva, što mogu da razumem - započela je Nikolina i dodala:

- I uglavnom smo tu držali njenu stranu, međutim, došao je jedan trenutak gde je njen sada već bivši suprug morao da kaže svoju stranu priče, što sam ja najavila i što je ona doživela vrlo lično. Ona je shvatila da niko njemu ne sme dati medijski prostor da on nešto kaže. Imale smo posle jedan razgovor, svađu... - ispričala je Nikolina za "Fakap" i dodala:

- Severina se meni javila i svašta mi izgovorila, ja sam se osećala pogođeno i vrlo nevino. Ona se ljuti na mene jer mislim da je pogrešno shvatila neke stvari. Ako može neko slučajno da joj pošalje poruku, da slučajno pogleda ili tako nešto - stvarno mi je žao. Nisam imala nikakvu lošu nameru i stvarno nije bilo do mene, nisam imala uticaj na to da li će se taj prilog emitovati ili ne. I stvarno se saosećam s njenom boli u to vreme i sada, baš mi je žao - izjavila je prošle godine Nikolina, čime je potvrdila višegodišnja šuškanja da su ona i Seve u lošim odnosima.

Kritikovala i Vučkovićkin modni izbor Severina mi izgleda kao mešavina Darta Vejdera i kornjače! Varnice između Nikoline i Severine traju još odavno, pa se tako bivša voditeljka još 2014. godine nije libila da u emisiji "Bulevar" prokomentariše Severinin kostim kreatora Marka Mitanovskog. - Severina u ovom kostimu izgleda kao mešavina Darta Vejdera i kornjače - rekla je tada Nikolina, što je sigurno došlo i do Severine, koja važi za jednu od osoba sa najviše stila u regionu. foto: Aleksandar Jovanovic

