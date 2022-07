ŠOK PREDVIĐANJE VESNE RIVAS ZA JELENU KARLEUŠU I DUŠKA TOŠIĆA Pre godinu dana im videla razvod, a SADA I NEŠTO NEOČEKIVANO!

Buran je vikend za nama, bar kada su poznate ličnosti u pitanju. A ništa manje burnije nije bilo ni prethodne nedelje. Iako se činilo da će ovo leto biti mirno, javne ličnosti dokazuju suprotno. Razvodi, raskidi, porodični sukobi, tužbe, ali i nove ljubavne afere i skandali obeležili su ovo leto.

O razvodu Jelene Karleuše i Duška Tošića ne prestaje da se priča i piše, a krah emotivnog odnosa najpoznatijeg ljubavnog para predvidela je i naša današnja gošća sa kojom ćemo prokomentarisati sve aktulenosti sa naše javne scene. Vesna Rivas je danas o tome govorila u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Astro tumač Vesna Rivas otvorila je karte za poznati par pre skoro godinu dana pred kamerama portala Srbija Danas i po svemu sudeći, pogodila je da će ovaj period za Jelenu i Duška biti turbulentan.

Jelena od 15. juna ulazi u sudbinski period i to će trajati do jula 2022. godine. To znači, prvenstveno, raščišćavanje na emotivnom planu. Postoje teme koje su gurali pod tepih ona i Duško, koje će isplivati u prvi plan - pričala je tada Vesna.

- Nisam srećna što se to desilo. Negde imam osećaj da će tu biti "kambeka". Da će se tu malo izluftirati i izduvati, i da će se ohlađene glave smiriti. Lavica će i te kako da održi kontakt. Duško je jako vezan za Jelenu i decu - rekla je Vesna Rivas i dodala:

- Kad se neke veze razvedu na papiru, verujte mi, tek onda počnu da traju. Neke stravi progutamo drugoj strani, neke druga strana proguta nama. Živimo u karmičkom vremenu, karma 70 odsto sada vraća.

