STARA BABO, GANJAĆU TE DO KRAJA ŽIVOTA! Severina na sudu, poslala preko 150 poruka, direktorka šokirala: Igor me je nazvao K*RVOM!

Hrvatsku pevačicu Severinu Vučković državno tužilaštvo u Zagrebu tereti za dva nametljiva ponašanja prema Ljiljani Klinger, direktorki zagrebačke škole koju pohađa njen sin kogima sa Milanom Popovićem, i Gordani Buljan Flander, bivšoj direktorki Poliklinike za zaštitu dece i mladih grada Zagreba.

Severina je obema poslala više od 150 poruka, uglavnom neprimerenog i uvredljivog sadržaja, a za razliku od Klinger koja joj je na neke poruke odgovorila i ujedno molila da prestane da joj šalje iste, Buljan Flander na njih uopšte nije odgovorila. Tužilaštvo, za koje su poruke bile uvrede i zastrašivanje s ciljem uznemiravanja, u podignutoj optužnici traži od suda da pevačicu osudi na uslovnu kaznu od deset meseci s trogodišnjim rokom suđenja, piše "Jutarnji.hr"

Prema optužnici, Severina je od 4. jula do 20. oktobra 2021. godine poslala Ljiljani Klinger više od stotinu poruka, preko mreže WhatsApp, u kojima je između ostalog pisala:

"Ma gde je moja najdraža direktorka? Jesi li se javila donatoru? Jesi li svesna da ću te ganjati do kraja života za sve gadosti koje si radila meni, ostalim majkama i učiteljima? Sin mi je dao izjavu u Heinzelovoj šta su mu radile učiteljice zbog tebe, stara šepava ružna babo. Zbog tebe je doživeo stres i prste su mu izvukle. Al ti se izvući nećeš. Sedećeš i drhtati i tresti se kao što sam se ja tresla kad si mi maltretirala dete. A za lažne prijave imaš još jednu kaznenu, babo. (...)

Moraš snositi odgovornost za svoja nedela, ovo su posledice tvoje komunikacije. Imaš sinkopu pa se ne sećaš šta si radila? Ne pristaje tebi da budeš portirka na vratima škole, a kamoli direktorka škole. Ti si kvarni zub ovog društva. Moje si dete poslala u Heinzelovu sa sedam i po godina, pa zadavila bih te rukama, babo. (...)

Sada će se o tebi pisati, Ljiljo, o tvojoj deci, mužu, možda imaš i ljubavnika, objaviću tvoju fotku i napisati: Ona mi je uzela dete. U penziji ćeš sedeti po sudovima..."

Od 29. jula do 27. septembra 2021. Severina je porukama zatrpala i mobilni Gordane Buljan Flander: "Lično ću platiti advokate za sve one žene koje si zlostavljala. Želim vam da strahujete i drhtite i čekate dan kad će vas sve pohapsiti. Kao što su one plakale i strahovale za decu koju si prodavala očevima da bi kupovala one kičaste sandale i torbe. Dosta si ti žena ukopala da bi još nekog tužila. Poliklinika nije tvoja prćija kako si zamislila. Jel bi ti nekog tužila nakon svega što si radila ženama? Sve ovo će ići na moj Fejsbuk i Instagram. Imam 2,3 miliona pratilaca i preneću sve tekstove Jelene Jindre.

Znaš da sam prijavila Redžepija USKOK-u? Prijavila sam i tebe. Dosta je više tog blajha po raznim emisijama, sve vaše glave ću staviti na Fejs i Instagram da vas vide, nadam se poslednji put u medijima. Osim ako budeš spadala u rubriku 'Izveštavamo iz Remetinca'. A to što se nakon Bandića guraš Milanoviću... to je baš ljigavo... ono baš... stari zanat varijanta... Potrošila sam 1,5 miliona evra na 67 Milanovih tužbi koje je sve izgubio pretežno. Ostatak ću trošiti na vas ostale koji ste kvarni zub ovog društva. E a pa pa!"

U svojoj obrani Severina je još rekla da je nakon sudskog ročišta u julu prošle godine počela da komunicira sa direktorkom, ali napominje da ta komunikacija traje poslednje četiri godine.

"Takvu komunikaciju direktorka je meni dozvoljavala. To je državna škola koja odgovara Republici Hrvatskoj i više sam puta sam ih prijavljivala Ministarstvu, a direktorka sve vreme meni tvrdi da je ta škola privatna. Inače, škola je od Milana Popovića dobila 150.000 kuna donacije. To sam saznala od deteta jer je rekao da je tata loše napravio igralište i da je bezveze crveno. Direktorka je subjektivna, a Centar za socijalni rad nije reagovao", izjavila je u obrani Severina, napominjući da je zahvaljujući njoj, kad je poslala nadzor Ministarstva, u njenom slučaju otkrivena 21 nepravilnost.

Osvrnula se i na činjenicu da je u porukama pisala i "E a pa pa" pa je pojasnila da je to aluzija na EAPAP, odnosno na "organizaciju koja se bavi teorijom otuđenja dece od roditelja".

"To je doskočica koja u žargonu znači i zbogom pa je imala metaforičko značenje. Ljudi koji trguju decom su najgore što se dogodilo u ovoj državi. Flander i Klinger ne poštuju sudske odluke, želele su da budu u novinama, a Flander voli da bude na TV-u pa sam joj i napisala da je dosta više tog blajha po televiziji. I mislim da su one želele da primaju moje poruke. Ipak, iznenađena sam što su me prijavile i što je DORH tako brzo reagovao dok se po prijavi protiv Klinger ne postupa.

Prva prijava podnesena je zbog događaja od 11. oktobra kada je Klinger zadržala dete dva sata u školi. Tada sam se, naime, izvinila da imam povređenu kičmu, ali Klinger je zanemarila tada sudsku odluku jer je otac poslao mejl u kojem ne dozvoljava da moj bivši suprug Igor Kojić preuzme dete pa je pozvana policija. Ja sam jedina majka u RH koja nema odobrenu tzv. pick-up listu", dodala je još pevačica koja optužuje direktorku škole da se ponaša kao vlasnica škole te da je zbog Popovićevih donacija školi šikanira i protiv nje piše lažne dopise.

Protiv Severine je, kako tvrdi ona sama, podneseno više od 100 tužbi, od čega je 70-ak putem advokata podneo Popović, a ostale su od Centra za socijalni rad te škole. Prisetila se i jedne epizode koja se dogodila na dan sahrane Milana Bandića.

"Ivica Lovrić je bez maske u školi izlazio od direktorke, iako je bila korona. Zaustavila sam ga jer sam ga prepoznala iz novina. Pitala sam ga da li je on Ivica Lovrić na šta se posprdno nasmejao. Rekla sam mu da se on i Redžepi okane mog deteta. Inače, škola je zbog Popovića stalno menjala pravila, a direktorka je na sud slala stručna mišljenja protiv mene na osnovu kojih mi je bilo oduzeto dete. Čak mi je dete ispisala s veronauka jer je Popović dete prekrstio. Zbog toga sam pisala Porfiriju kada je došla sveta pričest jer je Porfirije veći od Stepinca.

Dete mi je bilo oduzeto, 20 meseci koje sam provela bez njega niko mi ne može nadoknaditi, i to je sve zato što je došao jedan bogataš s novcem. Bila sam u stanju šoka i osećala sam se kao ovca za šišanje pred sutkinjom Teom Golub. Oštećene su bile motivisane da brane sebe i sve što su radile protivzakonito pa su prijavile mene. Flander se nalazila s Redžepijem koji je uticao na pisanje nalaza. One su obe uticale na odluku u sudskim postupcima sa svoje pozicije moći kao i Redžepi, tako da u ovom spisu na mestu okrivljenice sedi pogrešna osoba.

Na kraju, Flander je sama odstupila zbog niza nepravilnosti i dala otkaz na TV-u. Svi su oni kriminalci, i to kriminalna grupa. Mene one ne zanimanju, nego samo moje dete koje mi je najvažnije na svetu, a škola je sve to radila zbog donacija", zaključila je u tužiteljstvu Severina, spomenuvši i prijavu protiv doktora Gzima Redžepija da je uticao na veštaka koji je veštačio u njenom predmetu i protiv koga se zbog toga vodi sudski postupak.

Zbog komunikacije sa Severinom malo je reći da su Ljiljana Klinger i Gordana Buljan Flander uznemirene. Klinger kao direktorka škole smatra da je tolerantna prema svim roditeljima, odnosno prema njihovim frustracijama i neprimerenoj komunikaciji koju ponekad imaju prema njoj.

"Otkad joj je dete upisano u školu, Severina je bila izrazito neugodna prema meni i prema učiteljima s kojima je dolazila u kontakt. Kad je htela da upiše dete u međunarodni program na engleskom jeziku, za to nije imala saglasnost oca pa je to shvatila kao čin neprijateljstva", izjavila je Klinger.

Izdvojila je jedan incident s početka školske godine 2019. kada je Igor Kojić, tadašnji suprug Severine Vučković, došao po njenog sina u školu.

"Iako se roditelji nisu usaglasili oko 'pick-up' liste odgovornosti, učiteljica nije mogla da pusti dete s Kojićem pa je obaveštena policija. Nedugo nakon toga Severina mi je preko dežurnih učitelja usmeno poručila: 'Poručite direktorki, uskoro bivšoj, da sam sredila sve i da je ona sledeća na redu, a ona će znati šta to znači'. Shvatila sam to kao pretnju i prijavila policiji.

Dete nakon toga 45 dana nije išlo u školu i obavestila sam Centar za socijalni rad pa je Severina mene i učiteljicu izložila medijskoj hajci. Iste godine doživela sam neugodnost kad sam se u vreme adventa vozila kući u blizini Importanne centra. Igor Kojić je vozio auto, a Severina je bila na zadnjem sedištu sa detetom. Kojić je putem megafona iz auta prostačio govoreći: 'Klinger kurva' i druge pogrdne reči", ispričala se još Klinger.

Otkrila je i kako je jednom prilikom Severina optužila učiteljicu koja uopšte ne radi u školi da je povredila dete. Svaki susret sa Severinom, dodala je, predstavljao je potencijalnu opasnost da ona nekome zapreti pa je svaki odlazak njenog sina iz škole bio stres za sve.

"Zbog njenog ponašanja morali smo drugačije da organizujemo rad te smo osigurali prilikom izlaska dečaka iz škole prisustvo dva učitelja i kamere. Zaposlene u školi je napadala, kako usmeno tako i pismeno... O njenom ponašanju dovoljno govori činjenica da je učiteljica koju sam rasporedila da bude učiteljica razredu koji je pohađao njen sin dala otkaz. Članovi stručne službe su Severinu Vučković svake godine nekoliko puta zvali u školu, ali ona ili ne bi primila poziv, ili bi joj sanduče e-pošte bio pun ili se ne bi odazvala", rekla je Klinger.

Opisala je i događaj od prošlog juna kad su deca išla na terensku nastavu. Tad joj je Severina, tvrdi, pred školom, pre nego što su se deca ukrcala u autobus, umesto pozdrava rekla: "Bandić je na svu sreću umro, Lovrića sam sredila, Gzima takođe, a tebe sam ostavila za kraj".

Sve je to za direktorku škole bilo šokantno i uznemirujuće pa je to čak na neki način dovela u kontekst s incidentom u saobraćaju koji se dogodio u martu 2020. u Masarikovoj ulici kada ju je jedan nepoznati automobil bočno gurao sa puta.

Iako Gordana Buljan Flander nije imala memorisan broj u mobilnom s kojeg joj je u intervalima pristiglo više od 50 poruka, u potpisu je stajalo Severina tako da je znala ko ih šalje. Sve je počelo, kaže, sa linkovima na tekst o Poliklinici objavljen na portalu H-Alter.

"Uz taj link bila su upozorenja da će ona platiti advokate za sve žene koje sam zlostavljala. Govorila je da mi želi da strahujem i drhtim i da čeka dan kad će se nas sve pohapsiti. Velik broj poruka završavao je s 'e a pa pa', i to sam shvatila kao pretnju u smislu zbogom društvenom položaju, a zapravo sam se bojala da se to može odnositi na moj fizički integritet jer je Severina u porukama navodila da ima 2,3 miliona pratilaca, tj. da je moćna, da je potrošila 1,5 miliona evra na 67 Milanovih tužbi i da će ostatak potrošiti na sve nas ostale koje smo kvarni zub ovog društva", rekla je Buljan Flander i dodala da je spominjala i njenu decu, odnosno ćerku koja je zamenica dečjeg ombudsmana.

Često je, kaže još, razmišljala o Severininih 2,3 miliona pratilaca, među kojima se može naći određeni broj emotivno nestabilnih i sistemom nezadovoljnih koji bi joj mogli nauditi. I ne samo njoj, nego i njenoj deci i zaposlenima Poliklinike.

"Te poruke su bile nametljive i neželjene. Nikad joj nisam odgovorila, niti je blokirala. Ignorisala sam ih, nadajući se da će prestati. Njene objave na društvenim mrežama, pak, bile su poziv na linč te se i dalje bojim. Ne znam čemu sve te poruke jer ja nisam ni na koji način učestvovala u obradi, ni u tretmanu, ni u veštačenju", zaključila je Buljan Flander.

Nakon svega, za Opštinsko državno odvjetništvo u Zagrebu Severina Vučković počinila je dva krivična dela nametljivog ponašanja čija subjektivna obeležja zapravo pevačica osporava. Tvrdnja da je poruke slala revoltirana postupanjem Ljiljane Klinger i Gordane Buljan Flander u postupku koji se vodio radi odluke s kojim će roditeljem dečak živeti, za tužilaštvo, s obzirom na sadržaj, broj i učestalost slanja, daleko prelaze granicu iskazivanja protesta i revolta koji se može tolerisati u društvu.

