JOVANA JEREMIĆ ODBRUSILA MIŠI GROFU: Zaljubljen je u Nikolinu, nemoj da me vuče za jezik... Znam sve o njegovom DRUGOM detetu!

Nakon što se Vitor Ristović oglasio za 24sata.hr i rekao da je Jovana Jeremić nejgova neuračunljiva ćerka, voditeljka mu je brutalno odgovorila za Kurir i poručila mu da su njegove izjave za hospitalizaciju. Ona je kazala da sve tajne vezane za drugo dete Miše Grofa zna, ali je optuđila Ristovića da je zaljubljen u Pišekovu.

- Jasno je da je Miša Grof u ovoj izjavi vrlo ironičan iz razloga što sam ga pogodila tamo gde je najtanji i otkrila njegove tajne o kojima se ćuti. Zamolila bih ga da me ne vuče više za jezik jer ja znam i ko je majka tog deteta, znam sve o tom detetu. U korektnim sam odnosima sa majkom tog deteta i iz tog razloga neću ulaziti u dalju raspravu, on neka povede računa o svom ponašanju i izjavama za jasvnost. Njegove izjave su za hospitalizaciju, to je evidentno.

Što se tiče određivanja neuračunljivosti, najbolje govori njegovo istupanje o javnosti o tome kakav je on. Ponovo kažem, on je je tako ironično odreagovao jer ja znam mnogo tajni o kojima se ćuti. njemu smeta što sam ja stala u odbranu moje koleginice Nikoline Pišek, staću uvek , a on neka prestane da izmišlja gluposti u javnosti - započela je Jovana za Kurir, a onda poručila da su izjave Miše Grofa za hospitalizaciju:

- Neka izađe u medije sa argumentima, a ne da se stalno bavi optuživanjem svoje bivše snaje na koju se uveliko loži. Psihološka analiza njegove ličnosti pokazuje da on zaljubljen u svoju snaju, a da tu ljubav ne može da pokaže na drugi način nego eskalacijom ogromne mržnje prema svojoj snaji jer nikada nije mogao da bude sa njom - brutalno je ispričala Jeremićka, a onda pozvala medije da ispitaju život Vitora Ristovića:

- I zato se uzbudio i uplašio jer ja se neću baviti napadima njegovim na Nikolinu. Ja ću se baviti grofom. Njegovim životom. S obzirom da napada Nikolinu, provericemo njegovu moralnu vertikalu na koju se stalno poziva. Zato ja pozivam novinare da ispitaju postojanje grofovog drugog Deteta. Ne tvrdim ništa, samo pozivam na proveru - rekla je ona koja je na kraju istakla da nema ništa protiv Miše Grofa :

- Protiv Grofa nemam ništa. Čoveka ne znam. Samo ne volim kada besomučno neko napada slabijeg od sebe i na to niko ne reaguje. Ja ću braniti Nikolinu. Do kraja! Jačina čoveka se ne meri po tome koliko je jak, već koliko je ljudi svojom snagom zaštitio. Još jedan Jovanizam koji će se naći u mojoj prvoj knjizi - zaključila je voditeljka za Kurir.

Kurir.rs/ Ana Denda

