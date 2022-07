JOVANA JEREMIĆ POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK! Uhvaćena sa novim dečkom, a sad oduševila fotkom: Dokazala sam da je sve moguće! (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić je nakon slika s odmora u brutalnim bikinijima, sve iznenadila kada je objavila sliku u poodmakloj trudnoći.

Iako je nedavno pokazala novog dečka, voditeljka ipak nije ponovo u drugom stanju. Ona se samo podsetila trudnoće s ćerkicom Leom, te pokazala kako je fenomenalno izgledala u osmom mesecu, te porukom pored fotke sve ostavila bez teksta.

"8. mesec, iznela sam Leu kao da nisam bila trudna! Radila do poslednjeg dana, najviše u životu se slikala za magazine, pevala, igrala i izlazila. Trenirala pilates do 6.meseca. Držala trudničku dijetu i iz porodilista izašla sa dva kg manje nego kad sam bila devojka, 52kg! U trudnoći sam dobila 9kg! dealno! Srušila babske price i tešenja neodgovornih trudnica prema sebi, koje jedu za troje, bez potrebe, pa posle upadaju u depresije i za to okrivljuju muškarce", napisala je voditeljka i dodala:

"Rodila Leu Jeremic 56cm, 3.350kg tešku, zdravu bebu i, bogme, sada već preintelegentnu devojcicu koja ima ličnost i koja je od malena uvek radila kako ono što želi, a ne kako joj okolina nameće da je red (to je na majku, mada mama uvek balansira, a Lea tera svoje). Dakle, na ličnom primeru sam pokazala i dokazala da je sve moguće kad želiš".

Kurir.rs/M.M.

