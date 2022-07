TE ŽENE SU LJUBAVNICE ZBOG SKUPIH POKLONA! Jovana Jeremić o aferi Maje i Pece, podržala Subotićku: Ona je ZVEZDA, a ne STARLETA!

Nedavno je u svim medijima, odjeknula vest da se muž Sandre Subotić, Peca Raspopović zabavlja sa njenom najboljom prijateljicom Majom Marinković.

Šokantni video-snimci našli su se na svim portalima, a javnost je ostala šokirana njihovim postupkom.

Sandra Subotić nakon ovog saznanja, vidno uznemirena, oglasila se više puta, govoreći kako se trenutno oseća nakon izdaje supruga i prijateljice. Dok ona roni gorke suze, njih dvoje se baškare na najskupljim plažama i noće u luksuznom hotelu u Crnoj Gori. Javnost je podeljena, dok jedni oštro osuđuju Majin potez, drugi podržavaju njenu vezu s mužem bivše najbolje prijateljice.

foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock, Printscreen/Instagram

Kako je ovo jedna od najpropraćenijih tema u medijima u proteklih nekoliko dana, voditeljka Jovana Jeremić iznela je svoj stav o celokupnoj situaciji, na koju niko nije ostao imun:

- Smatram da je to nemoralan čin. Maja Marinković je pala u mojim očima. Kakva god da je bila Sandrina prošlost, ne može se porediti sa ovim što se desilo sad. Maja i Sandra su bile jako bliske, čuvala joj je dete, znala sve njene tajne. Ono što se pisalo o Sandri i ocu njenog prvog deteta, vezi koju je navodno imao sa njenom majkom, to ne želim da komentarišem, ne postoje dokazi za to. Imam nekoliko pravila u životu, ne varam partnera, nikom nisam ljubavnica i nikada ne bih drugarici preotela partnera. To su zabranjeni muškarci za mene. Maja je meni draga, ali ne mogu opravdati njen postupak. Taj potez je po mom mišljenju nemoralan - rekla je Jovana u rubrici Jeremićeva to voli vruće.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Instagram

Kakav epilog ove priče možemo očekivati?

- Aleksanra nije uradila ništa loše, ona samo sebi može da naškodi. Nju ne očekuje loša sudbina. Znam je dugo, lepa je, ima uspešnu rijaliti karijeru, svi su preko njene grbače napravili svoj uspeh u rijalitiju. Ona je porodična žena, ne smatram je starletom, potreban joj je jak muškarac. Ona je jedina zvezda od svih njih, oni su prikupili njeno parče slave. Ima dvoje dece, treba joj neko ko će joj biti uz nju - kazala je Jovana.

Maja je pokazala potpuno odsustvo empatije, kako to možemo shvatiti?

- To je bilo lažno prijateljstvo, Aleksandra nije dobro procenila nju kao osobu. Nemam reči, ne može ljubav biti uspešna ukoliko se gradila na suzama druge osobe. Zato sam rekla da nikada ne bih bila ljubavnica, ne dobijamo ništa dok neka žena plače za svojim mužem, a neko uživa sa njim i ne može da izađe među ljude. Te žene su ljubavnice zbog skupih poklona, lažu sebe, svoju frustraciju leče kupovinom skupih automobila i prstenja, tako prikrivaju tugu jer nikada neće biti prve. U ljudskoj prirodi je da imate partnera koji će uvek biti sa vama i koji će vas gledati kao kraljicu - rekla je Jovana.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.M.

