SKANDAL! DALILA NAPALA FOTO-REPORTERKU KURIRA: Mujićeva joj se unosila u lice i PRETILA CAREM jer ju je slikala na JAVNOM MESTU!

Dalila Mujić napala je foto-reporterku Kurira u subotu uveče samo zato što ju je fotografisala na javnom mestu. Ona je bila najpre u berbernici sa svojim ljubavnikom Filipom Carem, a onda i ispred lokala. Iz samo njoj znanih razloga učesnica rijalitija je pobesnela kada je videla našu reporterku, počela je da divlja i histeriše.

Počela je da viče i unosi joj se u lice govoreći da će je tužiti. Bahata Dragojevićka je očigledno umislila da je neko i nešto i da može kao u rijalitiju da demonstrira silu, što su gledaoci više puta videli kada je tukla prvo muža Dejana Dragojevića, a onda imala fizičke okršaje i s ljubavnikom. Njoj nije smetalo što je učinila javnu preljubu, na suprugove oči imala seks s drugim muškarcem, i to pred kamerama i milionima gledaoca, a sad joj smeta što predstavnici medija obavljaju svoj posao i slikaju je na ulici.

- U početku nisam ni videla da je Dalila u berbernici jer mi je bila okrenuta leđima, videla sam samo Filipa Cara kako se frizira. U jednom trenutku ona je izašla ispred salona kako bi pričala telefonom i ubrzo je primetila da ja stojim prekoputa. Dotrčala je do mene i krenula da histeriše i da preti tužbom. "Tužiću te, tužiću sve vas, šta me slikaš" - ispričala je naša koleginica i objasnila kako je Dalila njoj prišla da bi je isprovocirala i snimila.

- Nakon što je nekoliko puta ponovila da će sve medije osim Pink.rs da tuži, uzela je telefon i počela da me snima. Okrenula sam se i prekrila joj telefon koji mi je približavala licu, ništa joj nisam rekla jer sam mogla da napravim samo goru scenu. Sklonila je telefon i rekla: " E sada ću da pozovem Filipa, da vidim da li ćeš i njega tako da slikaš, sad ću njemu da kažem i onda ćeš da vidiš." Pretila je Carem. To što se ona meni unosila u lice i ometala me u obavljanju mog posla jeste uznemiravanje. To je bila scena i neprijatna situacija bez potrebe. U jednom trenutku je govorila kako mi mediji ne poštujemo njihovu privatnost - završava naš foto-reporter.

Pitamo se samo o kojoj privatnosti ona priča, kada ju je kao učesnica rijalitija 10 meseci ljudima davala na dlanu. Osim preljube i razvoda pred kamerama, iznet je sav prljav veš ne samo iz braka s Dejanom nego svi odnosi među njenom familijom, kao i s porodicom Dragojević, koja je od prvog trenutka upozoravala sina s kakvom osobom se spojio i zbog koje nisu bili u kontaktu čak pet godina.

Kurir.rs/ Ana Denda

