ČUVENI MUZIČAR OTKRIO CECU SA 15 GODINA I PROSLAVIO JE! Pisao joj pesme i garantovao ušteđevinom za nju A ONA MU ZALUPILA VRATA

Kodić je sarađivao sa najvećim muzičkim imenima sa naše scene, a nekima je i pomogao na putu da postanu velike zvezde. Tako je bilo i sa Svetlanom Cecom Ražnatović koju je, kako je rekao, pronašao sa 15 godina.

- Devojčica koju sam ja doveo u veliki grad bila je Svetlana Ceca Ražnatović. Nisam ja njoj pomogao. Ja sam je doveo sa petnest i po godina jer sam je čuo u nekoj kafani na moru u Utjehi. Doveo sam je Radio televiziju Beograd gde mi je urednik rekao nije ovo dečje obdanište. Međutim, s obzirom na to da sam imao već tada neki kredit rekao sam im ako bude promašaj sa ovim detetom da ću ja da snosim posledice. Rekao sam im da odbiju od mojih honorara sve troškove - rekao je Kodić.

foto: Kurir Televizija

Harmonikaš se potom osvrnuo i na njihov današnji odnos gde je naveo da ga ona više ne zove i da mu je rekla da nema vremena.

- Ona nije više cvetak, ali ovde negde u meni će uvek ostati cvetak. Ja sam imao taj slučaj da sam je našao i iskomponovao taj "cvetak zanovetak" i "lepotan" gde je zasijela. To je moj veliki uspeh. Šta je ona posle uradila njena je stvar. Danas nemamo odnos. Viđamo se na aerodromu neki put sa ćao, ćao. Videli smo se na snimanju jedne televizijske emisije gde sam je pitao što se ne javlja, a ona mi je rekla da nema vremena. Možda ona stvarno nema vremena da me pozove na kafu - rekao je Kodić.

Dotakao se i svadbe Veljka Ražnatovića za koju pozivnicu nije dobio.

foto: Damir Dervišagić

- Žao mi je što me nije pozvala na svadbu kod Veljka. Veljko me je i zvao kada me je sreo na aerodromu i pitao me da odsviram "zajdi, zajdi" kao što sam svirao Arkanu. Nažalost nisam dobio pozivnicu - rekao je Kodić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

07:06 CECA JE CRNA UDOVICA! Saša Vidić za Kurir tv otkrio sve njene MRAČNE STRANE: Bila je devojka Šiptara, OBOŽAVA KRIMINAL!