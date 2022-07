FATALNA LJUBAV CECE I ARKANA! Uh, kakvo mače! Čovek samo što se nije šlogirao... Jesi li ti ta zvezda koju ja redovno šišam?

Ljubavna priča Svetlane Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana počela je 1993, u vreme kad je u državi vladao potpuno haos, i finansijski i ratni. Ona je bila mlada pevačica, zvezda u usponu, pomalo problematičnog ponašanja, a on...

Arkanovo zanimanje nema ime. U mladosti je svašta radio, od sitnih krađa i razbojništva do onih spektakularnih, filmskih, kakav je bio i njegov beg iz zatvora u Amsterdamu 1981. Pričalo se da je radio prljave poslove za Državnu bezbednost i da mu je zato bilo sve dozvoljeno i da je mogao da radi šta hoće. A mogao je, godinama.

Fenomen

I danas se na pomen Arkanovog imena javnost zainteresuje i čita svako slovo o njemu, kao da je u pitanju neko ko je svojim zaslugama zadužio generacije. Baš tako je i Ceca bila opčinjena njime kad ga je prvi put ugledala.

- Bila sam u Nemačkoj i na benzinskoj pumpi kupila Plejboj, u kom sam videla čoveka svog života. Naletela sam na intervju sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Nisam razumela šta piše, samo sam zurila u njegovu fotografiju jer mi se jako dopao. Bio je to najmuževniji i najzgodniji muškarac kog sam ikada u životu videla - kazala je ona svojevremeno.

Sudbonosni trenutak između Cece i Arkana dogodio se 2. novembra 1993. godine u hotelu "Interkontinental". Svetlana je bila žena u koju se "komandant" zaljubio na prvi pogled, barem to ona tvrdi.

Šišanje

- Onda je stigao poziv od menadžera Baneta Stojanovića da se zajedno s Džejom i Oliverom Mandićem pojavim u Erdutu. Za vreme smotre smo sedeli sa strane i čekali da počne. Snimila sam ga na stotinak metara. Stajala sam do nekog generala i prokomentarisala: "Uh, kakvo mače! Ko je ovaj tip? Bruka kako izgleda!" Čovek samo što se nije šlogirao: "Da l' si ti normalna? To je komandant!" Kad nas je kasnije Oliver Mandić upoznao, Željko je rekao: "Jesi li ti ta zvezda koju ja redovno šišam?" Bila sam istraumirana, uplašena. Ušeprtljala sam se - pričala je.

Što se tiče šišanja, koje je pomenula Svetlana, to je priča iz ondašnjih novina o tome kako je ona mesecima bila u sumnjivom društvu u Švajcarskoj, gde je pevala u jednoj diskoteci koju je držao muškarac druge nacionalnosti. Svašta se navodilo u detaljima, ali uglavnom, priča kaže da je neko zamolio Arkana da spase mladu muzičku zvezdu iz tog pakla i on je to navodno učinio, ali ju je po kazni ošišao na kratko.

Cecini roditelji su se, kako je ispričala, protivili njenoj ljubavi sa ozloglašenim komandantom, ali ništa nije moglo da je spreči. Ljubav sa Arkanom krunisana je venčanjem 19. februara 1995. Bio je to događaj o kojem je brujao svet, jer ne samo da se svadba prenosila direktno na televiziji i da su o tome izveštavali svi balkanski mediji već i britanski BBC i američki CNN. Koliko je to, iz nekog razloga, zanimalo ljude, govori i podatak da je video-kaseta njihove svadbe te krizne 1995. prodata u preko 100.000 primeraka.

Brak

U braku su stekli mnogo toga, legalno, naravno, a najvažniji trijumf koji treba pomenuti je fudbalski klub Obilić (nikad nije bio u njihovom vlasništvu, već je Arkan bio samo predsednik i sponzor kluba, a kasnije Ceca), a koji je tada izbio na prvo mesto u Jugoslaviji. Dobili su dvoje dece, Veljka i Anastasiju. Oboje su danas odrasli i ostvareni ljudi, Veljko kao bokser, a Anastasija je krenula stopama majke.

Željko Ražnatović (48) i njegovi prijatelji Milenko Mandić (44) i Dragan Garić Gara (47) ubijeni su 15. januara 2000. godine u beogradskom hotelu "Interkontinental". Pored Arkana u poslednjim trenucima života bila je njegova supruga Ceca, koja je bila i jedan od svedoka kasnije na suđenju.

- Pritrčala sam separeu i ugledala zgrušanu krv na Željkovom levom oku, koje je bilo zatvoreno. Zubi su mu bili izbijeni, a kada sam ga protresla, počeo je da kašlje i izbacuje krv iz usta. Manda je sedeo pognut i krvario je iz oka i usta, a Garić je ležao pored separea i držeći se za stomak jecao: "Joj, joj'". U jednom trenutku čula sam Zvonka Mateovića kako viče: "Spusti pištolj!" Okrenula sam se i ugledala mladića u žuto-teget jakni kako diže pištolj sa poda. Nikada ga više nisam videla - govorila je ona, dodajući da je pokušala da oživi supruga.

Kraj

- Pokušala sam sa reanimacijom, vrištala sam da neko pozove Hitnu pomo dok sam Željku iz usta vadila krv. Onda sam ga uhvatila pod pazuh jedne ruke, Zvonko pod pazuh druge, a onaj čovek i moja sestra Lidija za noge. Jedva smo ga provukli kroz kružna vrata. Smestili smo ga u beli policijski "džip pajero", ali je jedan policajac rekao da nema dozvolu starešine da vozi auto, tako da se onaj čovek ponudio da BMW preveze Željka u bolnicu - rekla je tada Ceca.

Ovde se završila velika ljubav između pevačice i njenog muža posle sedam godina. Međutim, njena povezanost s kriminalcima nije.

