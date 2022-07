SVI DETALJI RAZVODA: Bajaga sa suprugom nije živeo tri godine, rastali su se još u maju 2021! EVO kako su podelili IMOVINU

Vest da se Momčilo Bajagić Bajaga razvodi od supruge Emilije šokirala je javnost u celom regionu. Muzičar je poznat po tome da o svom privatnom životu nikad ne govori u javnosti i da se uvek trudi da izbegne odgovor kad ga novinari pitaju za porodicu.

U malobrojnim intervjuima rekao je poneku reč o deci, sinu i ćerki, koji su odrasli ljudi, kao i o supruzi, o kojoj je imao samo reči hvale. Tako se stekao utisak da je njihov brak idealan i da nema nikakvih trzavica, ali izgleda da nije tako.

Sve u tajnosti

Kako priča izvor Kurira, između Bajage i Emilije već dugo nije štimalo kako treba i njih dvoje duže vreme nisu živeli zajedno, pa je razvod bio neminovan.

- Ne znam tačan razlog zbog kojeg su se rastali, ali pouzdano znam da od 2019. nisu živeli zajedno. Verovatno su mislili da će prebroditi krizu i nisu odmah podneli zahtev za sporazumni razvod, ali kako se to nije desilo, odlučili su da brak i formalno okončaju. To se se desilo u maju 2021, kada je bilo poslednje ročište na sudu i tad je razveden njihov brak. Emilija i Bajaga su u braku stekli imovinu koju su ravnopravno podelili, jedan stan u Beogradu je pripao njoj, a drugi njemu - navodi naš sagovornik blizak muzičaru.

Kantautor nije nipošto želeo da se ova vest proširi u medijima i na sve načine je hteo da sakrije da se razveo od žene, tvrdi naš izvor.

- On ne voli da se njegovo ime provlači po novinama u drugom kontekstu osim kad je muzika u pitanju. O razvodu, znam pouzdano, ni svojim prijateljima nije pričao detalje. Nekolicina njih zna za to, ali ga ništa ne pitaju. Bajaga održava redovan kontakt s decom, postao je deda jer je njegov sin dobio dete, po tom pitanju sve funkcioniše u najboljem redu. Koliko znam, i njegova bivša žena takođe s decom ima redovan kontakt i viđaju se, ali ne znam u kakvom je odnosu s Bajagom nakon razvoda - rekao je on.

Ne oglašavaju se

Bajagić juče nije odgovarao na naše pozive, a nismo uspeli da dođemo do Emilijinog kontakt broja.

Podsetimo, u jednom od intervjua muzičar je ispričao kako je upoznao svoju sada već bivšu suprugu.

- Ema je stanovala u Zemunu, a upoznali smo se u autobusu. U busu sam je prvi put pitao da li bi htela da izađe sa mnom u nedelju, a ona je rekla da nedeljom ne izlazi. Meni je to bilo kao da me je oladila, jer ko ne izlazi nedeljom? Ema je valjda izlazila subotom, otkud znam. Ja onda nisam postavljao nikakvo dodatno pitanje, bilo mi je truba. Tek posle nekoliko meseci smo profurali - ispričao je muzičar svojevremeno za Novosti.

Emiliji posvetio sve pesme

Kako je Bajaga priznao jednom prilikom, sve pesme posvetio je Emiliji, kojoj nije bio lak teret njegove slave:

- Veza kao veza nikada nije bila u iskušenju, ali Emi svakako nije bilo lako. Kad si javna ličnost, svakakve stvari o tebi se pojavljuju u medijima. Ema je to stvarno dobro podnela. Mi nismo mogli da idemo na letovanje negde gde idu svi. Sećam se da smo jednog leta na Mljetu otišli na neku daleku plažu da bismo bili sami. Međutim, odnekud se tu pojavilo petoro ljudi, koji su samo sedeli i piljili u nas. Meni je najgluplja fora bila da govorim kako nemam devojku da bi me curice jurile. Ljudi te vole zbog muzike. Da nisam pravio dobre pesme, ne bi me ni voleli.

Sedam godina su živeli zajedno pre nego što su se venčali. Momčilo i Emilija bili su u braku od 1989. godine.

