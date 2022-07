OVO JE SEVERININ LUKS STAN OD 650.000 € U SPLITU NA OBALI MORA! Živi u elitnom kraju, a evo šta o pevačici kažu KOMŠIJE (FOTO)

Pevačica Severina Vučković obožava život na visokoj nozi, a to pokazuje i činjenica da je njen stan u Splitu smešten na samoj obali mora, tik uz jednu od najpoznatijih plaža u ovom delu Dalmacije.

Ova luksuzna nekretnina nalazi se u naselju Žnjan, koje slovi za jedan od najluksuznijih kvartova Sevinog rodnog Splita, pa je samim tim i mamac za poznate ličnosti. Ono što je posebno interesantno jeste da se zgrada u kojoj je i njen stan nalazi u ulici koja je dobila ime po rimskom papi Jovanu Pavlu Drugom, koji je na tom prostoru održao i govor prilikom posete Splitu 1998. godine. To je potvrdila i sama Splićanka u svojoj objavi na Instagramu jednom prilikom.

- Stojim na svojoj terasi, u Ulici Jovana Pavla Drugog. Bio je moj najdraži papa. Krst je postavljen na mestu gde je prvi put održao govor u Splitu. Krst je na vrhu malo zarđao, ne vidiš ga odmah jer se već uklopio u sredinu, krošnje ga od dole pokušavaju prekriti, ali odoleva vremenu i stoji pravo. Kao moj podsetnik da su sva zla i nevolje prolazne. Neka vaskrsne sve poljuljano i pretvori se u radost života i pozitivne vibracije - napisala je tada Seve u opisu fotografije.

Kurir je prilikom posete Splitu obišao i ovaj luksuzni deo obale, na kome se, kako smo saznali, cena stanova koji su nešto manji od 100 kvadrata kreće i do 650.000 evra, u zavisnosti od kvadrature i lokacije, a pevačicin se, kao što se može videti i na fotografijama, nalazi na jednoj od najatraktivnijih.

- Skoro je promenila prezime na interfonu iz Kojić u Vučković. Tada nam je bilo jasno da se stvarno razvela. Majka joj češće dolazi ovde nego ona, bude najviše tu preko leta i za Uskrs i druge praznike. Valjda se uželi rodnog kraja pa dođe. Uvek se javi kad je sretnem u prolazu, fina je. Nekoliko puta sam video da je s njom bio i njen bivši muž Igor Kojić s njenim sinom - rekao nam je komšija Mario u januaru.

Komšinica Antonija nije delila mišljenje svog komšije, ali nam je otkrila neke zanimljive detalje iz života pevačice.

- Videla sam je nekoliko puta, ali nešto je bila neraspoložena, meni nije prijala. Majka joj je pristojna žena. Jednom je, sećam se dobro, stajala dugo pred krstom pape Jovana Pavla Drugog i kao da se molila i meditirala, gledala je u nebo. Tada je imala velike probleme oko starateljstva nad sinom - rekla nam je Antonija nedavno, pa dodala da je njen bivši verenik Milan Popović imao velike planove za ovaj kraj.

- Rekao je da će kupiti Žnjan, pa da će on to sve srediti, tako sam čula. A sad da li je ili nije - u to ne bih ulazila - završila je ljubazna Severinina komšinica.

