ARKANOVA ĆERKA OTKRILA SVE: Ovo je istina o njenom odnosu sa Cecom, VEZI sa Kristijanom Golubovićem i njihovim SUSRETIMA U ZATVORU

Ćerka Željka Ražnatovića Arkana Anđela Ražnatović progovorila o temama koje intrigiraju domaću javnost godinama unazad.

Anđela Ražnatović rođena je 1980. godine kao plod velike ljubavi Željka Ražnatovića i glumice Ljiljane Mijatović. Završila je Bogoslovski fakultet, a objavila je i zbirku pesama. Inače, u centru medijskog interesovanja našla se pre skoro dve decenije, kada je navodno započela romansu sa Kristijanom Golubovićem, koga je upoznala dok je služio zatvorsku kaznu u Grčkoj. Sada je Anđela konačno otkrila da li je zaista bila u vezi sa Kristijanom, ali i u kakvim je odnosima sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

- Sa Cecom sam uvek bila u korektnim odnosima, nikada se nismo svađale i zašto bismo se svađale. Nije hrišćanski svađati se. Nisam tako vaspitana, nikad se neću ni sa kim svađati. Sa Cecom sam uvek bila u korektnim odnosima i uvek se rado odazovem kad me pozovu na svadbe, proslave, rođendane i to je to... - rekla je Anđela u intervjuu za jutjub kanal ''Istinite priče'', a onda progovorila o navodnoj vezi sa Kristijanom.

- Sam Kristijan je skoro dao neke intervjue i lepo je rekao da mi nikada nismo bili u vezi i to je cela istina. To je medijima bilo zanimljivo, pa su napumpali. Kao Arkanova ćerka i Kristijan. Čoveka nisam videla od 2001. godine. Dva puta sam ga u životu videla na 5 minuta. U prisustvu njegove majke, stražara i upravnika zatvora. Nisam ga videla 21 godinu - poručila je Anđela.

