KARLEUŠA I DUŠKO JOŠ NISU POTPISALI PAPIRE ZA RAZVOD! Isplivala i nikad viđena porodična fotka, Jelena među prvima bacila LAJK!

Jelena Karleuša se još uvek nije zvanično razvela od supruga Duška Tošića, saznajemo od dobro obaveštenog izvora.

Kao što je Kurir već pisao, ona još od januara mirnim putem pokušava da zajedno sa suprugom prevaziđe sve bračne nesuglasice, a izgleda da od toga i dalje ne odustaje. Kako kaže izvor našeg lista, njen suprug i ona još uvek nisu potpisali sporazumni razvod.

- Iako je trebalo da to obave još onda kada je Jelena o tome i zvanično obavestila svoje pratioce na Instagramu, pa i pre toga, iz nekog razloga to je sada više puta odlagano. Niko ne zna pouzdano zašto je tako, ali se pretpostavlja da pokušavaju da reše nesuglasice, dok postoje i oni koji veruju da ipak može doći do pomirenja i da će Karleuša i Tošić odustati od razvoda. Kao što se i više puta pisalo u medijima, oni su i ranije bili na korak od toga da podnesu zahtev, ali ih je uvek nešto sprečavalo u tome - rekao nam je sagovornik.

Da se nešto dešava na tom polju, upućuje i činjenica da je Karleuša u poslednje vreme sentimentalna prema bračnim uspomenama. Jedna od njih je i fotografija koja se nedavno pojavila na jednoj od brojnih pevačicinih fan stranica, a na kojoj se ona vidi kako u vreme najveće ljubavi uživa sa Tošićem na bazenu jednog hotela. Ova fotografija joj se svidela i lajkovala ju je. Pored ovog, Jelena je nedavno na svom Instagram storiju objavila i nekoliko fotografija sa venčanja sa Duškom od pre 14 godina, na kojima su se videli i članovi njihovih porodica.

Takođe, pevačicini fanovi su primetili i da ona na nekoliko poslednjih nastupa posebno emotivno peva svoje balade i te pesme kasnije kači na svoje društvene mreže. Tako je u junu, pre nego što je izvela jednu od svojih najemotivnijih pesama "Tihi ubica", na početku pesme tužnim i plačljivim glasom izgovorila "nažalost", što nije deo teksta ove balade.

- "I nažalost... Budim se sama, oči nikog ne traže" - otpevala je tada Karleuša, a niko od prisutnih nije mogao ni da nasluti da je ona tada indirektno opisivala porodičnu dramu koju preživljava, a koja je samo mesec dana kasnije rezultirala njenom objavom o razvodu.

